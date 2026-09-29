NBA／約柯奇連兩年拒提前續約 明夏瞄準3.6億美元超級合約

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）過去2個休賽季都沒有接受球團提出的延長合約，不過他並未打算離開丹佛，而是計畫等到明年夏天再與金塊完成續約，屆時有機會簽下更大張的超級合約。

約柯奇今年休賽季原本有資格與金塊簽下4年2.78億美元的延長合約，但他選擇暫緩續約，目標是在2027年等待一份5年高達3.6億美元的天價合約。談到自己的續約計畫，約柯奇在金塊媒體日直接表示：「我明年會簽，如果他們想要我的話。」

外界普遍預期約柯奇最終仍會留在金塊，不過由於他已連續2年沒有提前完成續約，其他球隊也持續關注他的動向。對金塊而言，約柯奇仍是整個建隊藍圖的核心，他的合約選擇不只影響球隊未來薪資彈性，也牽動整支球隊接下來數年的爭冠窗口。

約柯奇透露，他已經和金塊管理階層溝通過自己的想法，包括坦澤（Ben Tenzer）、華勒斯（Jon Wallace）以及老闆克倫克（Josh Kroenke）。他說：「我和Ben談過，也和Jon、Josh談過。他們知道我的想法，我對這件事非常坦白。希望他們相信我。」

金塊近年陣容薪資壓力逐漸升高，球隊今年休賽季透過先簽後換將華森（Peyton Watson）送往騎士，而布勞恩（Christian Braun）5年1.25億美元合約也準備開始執行。隨著更多核心球員進入高薪階段，金塊如何在維持競爭力與控制薪資結構之間取得平衡，將是管理層的重要課題。

31歲的約柯奇仍處於生涯巔峰狀態，過去6個賽季都在例行賽MVP票選中排名前2，穩定性與統治力仍是聯盟頂尖。只是金塊上季季後賽首輪遭灰狼淘汰，未能延續過去幾年的爭冠氣勢，也讓球隊休賽季操作受到更多檢視。