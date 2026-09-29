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NBA／去武當山修行學到什麼？太陽惡棍：給裁判一記飛踢
太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）休賽季前往中國武當山修行，當被問到修行成果時，布魯克斯笑稱可以飛踢穿條紋衣服的人（裁判）。
布魯克斯在場上經常噴垃圾話，上季累積17次技術犯規高居聯盟第1。當被問到在中國學功夫如何應用在球場上，布魯克斯先開玩笑說：「如果有人惹毛我，我就會給他們來一記飛踢，尤其是那些穿條紋衣服的人（裁判）。」
布魯克斯話鋒一轉表示，「我學到完全相反的東西，我學會如何讓自己沉澱下來，簡化我的生活，並專注我需要專注的事情上。」
布魯克斯認為道家思想注重以正面積極的生活態度，「他們稱之為純粹的生活之道，簡單生活。面對這麼多攝影機和這麼多人，還要一州接一州去打籃球，這會有點困難，但我可以吸收一點。在飯店房間裡讓自己沉澱下來，或是準備比賽時保持專注，這些就是我從中吸收並融入『惡棍』的東西。」
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