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NBA／巴特勒戴鑽石耳環亮相親曝傷勢復原 嘆「我好想念比賽」

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒（Jimmy Butler）頂著新髮型和鑽石耳環亮相。 路透通訊社
巴特勒（Jimmy Butler）頂著新髮型和鑽石耳環亮相。 路透通訊社

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金州勇士37歲老將巴特勒Jimmy Butler）今年1月因左膝前十字韌帶撕裂提前結束賽季，目前仍處於復健階段，雖然已經開始進行輕度場上訓練，甚至能夠跑動、完成灌籃，但總經理鄧利維（Mike Dunleavy）也證實，他無法趕上開季。面對漫長的復健之路，巴特勒在媒體日坦言最難熬的並不是傷勢復原的過程本身，而是「很想念比賽」。

勇士今天（29日）舉行媒體日，「士官長」巴特勒雖然無法參與完整訓練，仍現身球團活動，並以全新髮型搭配垂墜鑽石耳環亮相，成為現場焦點。勇士隊總經理鄧利維表示，巴特勒目前已經開始進行一些輕度場上活動，但復出時間仍未確定，至少確定不會在開幕戰登場。

巴特勒則透露，自己已經能恢復輕度訓練，「我每天都在復健，現在已經可以開始跑一點了。我甚至可以灌籃，如果有人想知道的話。」他表示，雖然整個過程仍需要時間，但如今終於能夠接觸籃球，也讓他感受到過去投入的努力正在逐漸轉化成實際進展。

不過，這段漫長的復健期對巴特勒而言並不容易。熱愛競爭的他坦言，自己早在兩、三個月前就迫不及待想回到球場，「我真的很愛打籃球，我知道自己回來後仍然可以維持高水準，但我現在就想打球。我想和我的隊友一起競爭，和格林（Draymond Green）一起，重新成為柯瑞（Stephen Curry）的『羅賓』。」

巴特勒感性表示，無法和隊友並肩作戰，讓他格外想念在勇士更衣室的日常，「我只是很想念比賽，也很想念和隊友們待在一起。所以只要有機會和他們一起笑、一起開玩笑，即使只能用我目前能做到的方式競爭，對我來說都是加分。」

即使暫時無法上場，巴特勒仍自認可以在場下扮演重要角色，他表示，自己會盡可能待在隊友身邊、保持積極態度，也希望在球隊遭遇困難時成為帶動氣氛的人，「即使事情沒有按照我們希望的方式發展，也還是可以享受其中、保持微笑。我正在從前十字韌帶傷勢中復原，我還是很開心，因為我能和這些史上最出色的球員之一，以及這支很棒的球隊待在一起。」

面對部分質疑他在37歲高齡遭遇重大傷勢後，能否回到過去水準的聲音，巴特勒則絲毫不在意，「我很有信心，等到我回來的時候，我不只會準備好，也會完全健康，而且會成為一名比受傷前更好的、更全面的球員。」至於何時正式復出，士官長目前沒有設定明確時間表，只留下簡短一句話：「時機到了，就到了。」

巴特勒 NBA 勇士 Jimmy Butler

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