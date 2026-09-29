NBA／湖人新買家看好10年估值衝9000億 樂觀情境上看近2兆

洛杉磯湖人即將迎來新的主要股權買家，而這組投資團隊對球隊未來財務成長抱持高度樂觀。根據《華爾街日報》檢視的一份投資人簡報，由庫許納（Joshua Kushner）領導的「Thrive Capital」，正向潛在投資人提出積極預測，認為湖人隊估值在未來10年內有機會接近翻3倍。

庫許納與前迪士尼執行長艾格（Bob Iger）領軍的投資集團，上個月同意以125億美元（約新台幣3978億元）估值，向沃爾特（Mark Walter）收購湖人股權。這份簡報指出，新買家將透過國際市場拓展，以及開發新的在地媒體轉播權機會，推動湖人長期價值成長。

在基本情境預估下，投資團隊認為，只要媒體轉播權收入翻倍，湖人估值未來10年內至少可達300億美元（約新台幣9547億元）。若採取更樂觀預測，湖人長期估值甚至可能上看620億美元（約新台幣1.97兆元）。

簡報內容顯示，湖人預計2026年營收將達6.81億美元，其中門票收入與媒體轉播權將是最主要來源。買家團隊預估，到2037年底，湖人年營收至少可成長至16億美元，調整後「EBITDA息稅折舊攤銷前盈餘」也可從約1.29億美元增至超過5.89億美元，成長幅度逾3倍。

「Thrive Capital」的計畫中，也列出2028年前約1.5億美元的短期新增營收機會。其中一大來源，是收回約6000張目前由票券經紀商掌握的季票，改以單場門票方式銷售。投資團隊預估，這項調整可讓平均票價從217美元提高至361美元。

此外，新買家也預期能透過新增贊助合約創造4000萬至7500萬美元收入，並從營運端找出至少2000萬美元的成本效率提升空間。

另一項成長關鍵，則是NBA整體媒體轉播權。NBA在2024年談成的轉播合約總值達770億美元、期限11年，Thrive簡報預期，等到下一次合約重新談判時，相關權利金仍有機會再度翻倍。

「Thrive Capital」旗下專注體育投資的控股公司「Thrive Eternal」，過去已曾取得舊金山巨人股權，如今再將目標放在NBA最具全球號召力的湖人身上，顯示其持續擴大體育版圖的企圖心。

不過，在湖人所有權交接過程中，球團內部股權安排仍有待釐清。前湖人老闆老巴斯（Jerry Buss）之女珍妮巴斯（Jeanie Buss），目前仍與5名手足就是否保留球團股份發生爭議。隨著新買家進場，湖人不僅在球場上仍是聯盟焦點，未來10年的商業擴張與股權變化，也將成為NBA最受關注的財務故事之一。