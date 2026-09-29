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NBA／詹姆斯自爆曾想加盟尼克！ 奪冠後怕被罵翻打消念頭

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯（LeBron James）自曝很喜歡在麥迪遜廣場花園打球，也曾想過要加盟尼克。 路透
詹姆斯（LeBron James）自曝很喜歡在麥迪遜廣場花園打球，也曾想過要加盟尼克。 路透

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NBA球星詹姆斯（LeBron James）今天（29日）現身費城76人媒體日，他透露，其實紐約尼克也曾是他心中的理想選項，甚至一度想像自己披上尼克戰袍、在麥迪遜廣場花園結束職業生涯，只是在尼克上季拿下總冠軍後，詹皇自認若此時加盟一定會引來極大反彈，最終選擇打消念頭。

詹姆斯在76人媒體日接受《ESPN》訪問時表示，麥迪遜廣場花園一直是他最憧憬的舞台之一，「我曾經想過在MSG打球，並且在那裡結束我的職業生涯。那是我生涯打過最棒的場館之一，我認為就籃球員而言，那是全世界最棒的球場。」

不過，尼克今年6月擊敗聖安東尼奧馬刺，拿下睽違53年的NBA總冠軍後，卻讓詹姆斯改變想法，他坦言，自己當時想到的第一件事就是「我不能去了」，因為若在尼克剛奪冠後選擇加盟，外界反應恐怕難以想像，「你們（媒體）絕對不會讓我這樣做，完全不可能」，詹姆斯笑說。

詹姆斯也對尼克表達高度肯定，尤其點名非常欣賞後衛布朗森（Jalen Brunson），「我非常喜歡那個傢伙，他真的太不可思議了」，不過如今詹姆斯已確定加盟76人，也表示自己對目前的選擇感到滿意，期待接下來的新賽季。

有趣的是，尼克上季在季後賽第二輪曾與76人交手，最終以4比0橫掃76人，4場比賽平均更以22.3分的巨大差距取勝。如今詹姆斯轉戰東區、披上76人戰袍，反而將有機會在新球季親自面對這支曾淘汰新東家的尼克。

根據賽程安排，詹姆斯新球季至少有兩次機會造訪MSG，分別是台灣時間10月21日的開幕戰，以及明年2月28日，若兩隊季後賽再次碰頭，屆時甚至可能增加交手場次。

雖然無法以球員身分長留紐約，但詹姆斯透露，自己未來仍會把生活重心分配在紐約與費城兩地，當被問到是否會在兩座城市都居住時，他說：「兩邊都會，我有好幾個地方能住。」

詹姆斯 NBA 尼克 76人

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