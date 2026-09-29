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NBA／杜倫拒活塞5年64億合約、4隊想交易！康寧漢：我試著鼓勵

聯合新聞網／ 綜合報導
杜倫（Jalen Duren）、康寧漢。 美聯社
杜倫（Jalen Duren）、康寧漢。 美聯社

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明星中鋒杜倫（Jalen Duren）未出席活塞隊開季媒體日，據ESPN報導，他拒絕活塞隊提出的5年2億美元（約64億新台幣）全額保障合約，活塞一哥康寧漢（Cade Cunningham）也打破沉默，發表球隊與杜倫陷入僵局的看法。

杜倫去年出賽70場，平均得到19.5分10.5籃板，入選年度最佳陣容第三隊，但季後賽下滑至10.2分8.5籃板，也影響到身價。休賽季杜倫成為受限制自由球員，活塞可匹配其他球隊報價，但沒有球隊提出。活塞開出5年2億美元保障合約杜倫仍不接受，若在美國時間周四前未達成協議，他將以1年960萬美元合格報價續留活塞。

NBA知名記者史皮爾斯（Marc J. Spears）指出，「活塞仍樂觀認為，杜倫最後會簽下那份大合約。如果沒有，一名NBA總管告訴我，公鹿、老鷹、國王及巫師都對潛在的先簽後換交易有興趣。」

活塞一哥康寧漢2024年7月簽下5年2.26億美元延長合約，他今天在記者會上談到杜倫，「我們聊了很多，我最近才剛經歷過同樣的情況，對我來說，那是一段艱難的處境，你的人生中，其實很難找到經歷過這種事的人。我當時有那種感受，杜倫現在也是。我真的就試著鼓勵他，只要他有任何需要，我都會陪在他身邊。」

活塞 Cade Cunningham 杜倫 Duren

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