NBA／英格倫右腳動刀才知阿基里斯腱撕裂 確定趕不上開季

快艇隊休賽季透過交易網羅2屆NBA明星球員英格倫（Brandon Ingram），原本期待他與球隊新賽季攜手出征，不過美媒報導，他右腳跟傷勢接受手術過程中，發現有部分阿基里斯腱撕裂，目前沒有明確復出時間表，新球季開幕戰確定無法登場。

英格倫在雷納德（Kawhi Leonard）與暴龍隊的交易案中被送往快艇。上季效力暴龍期間，他因右腳跟傷勢缺席首輪對騎士隊的系列賽最後2場比賽，之後接受手術治療。快艇代理籃球營運總裁雷登（Trent Redden）透露，英格倫今年5月接受手術時，醫療團隊才發現並一併處理部分阿基里斯腱撕裂問題。

「直到我們真正接觸到他，才開始了解他的恢復進度」，雷登表示，英格倫目前確定無法趕上新球季開幕，球團將視他的恢復情況再進行評估。

英格倫本人則在媒體日透露，目前復原進度還算順利，「我的恢復狀況很好，我不會參與太多訓練營內容，但還是會在場上做一些訓練。」不過對於何時能正式回歸比賽，目前仍沒有明確答案。

英格倫上季在暴龍出賽，場均可貢獻21.5分5.6籃板3.7助攻，具備穩定的持球與得分能力。快艇原本希望藉由他的加盟強化進攻火力，如今卻得先等待這名明星前鋒養傷，也讓球隊新賽季的陣容磨合受到影響。

除了英格倫之外，快艇目前還有多名球員受到傷勢困擾，比爾（Bradley Beal）因右膝發炎，無法參加即將展開的訓練營。比爾上季受到傷勢影響，左髖骨骨折接受手術後，整季只打了6場，現在又出現新的傷勢問題。

此外，米勒（Jordan Miller）今年夏天參加私人非正式比賽時左肩旋轉肌袖撕裂，已經接受手術，預計5個月後重新接受評估；中鋒尼德豪塞爾（Yanic Konan Niederhauser）則仍在治療今年3月的右腿跖跗關節傷，同樣預計趕不上開季。