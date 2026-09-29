NBA／很多球員從未犧牲 詹姆斯：跳脫舒適圈才能成就偉業

今年夏天加盟76人隊的NBA名將詹姆斯（LeBron James）今天提醒隊友，唯有跳脫舒適圈才能成就偉業。這名NBA歷史得分王，期盼在新球季帶領全隊，奪下1983年以來的首座冠軍。

法新社報導，詹姆斯今年7月與76人簽下2年合約後，即將迎來職籃生涯的第24個球季。他希望能帶領76人拿下冠軍，「這裡每個人都充滿動力，每個人都為能來此而興奮，能成為其中一份子也令人激動。」

詹姆斯曾4度奪下NBA總冠軍，也曾4度榮膺NBA最有價值球員（MVP）。他與前塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown），將與安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）組成一支實力堅強的隊伍。

詹姆斯說，「在我整個職業生涯中，聯盟有很多球員從未做出任何犧牲。他們場均能得20、22分，卻只進過一、兩次季後賽，而且一場季後賽勝利都沒有。」

「我不認為更衣室裡有誰希望自己的生涯是這樣，不然我們就不會在這裡。」

今年12月即將滿42歲的詹姆斯，先前曾在邁阿密熱火、克里夫蘭騎士與洛杉磯湖人奪冠，他深知團隊融合不是速成的即食燕麥片，「如果你想做一件特別的事，就需要時間，每天都要做你可能不想做的事，因為就是要做同樣的事，一遍又一遍的重複。」

「我們要成就偉業，就必須做一些不舒服的事。我們必須習慣走出舒適圈，這是加速成就偉業的最好方法。如果我們這樣做，我們就能成為一支偉大的球隊。如果我們不這樣做，我們就會想，『哦，數據上看我們是一支很棒的球隊，我們有很多天賦異稟的球員，但我們在第二輪就被淘汰。』」

詹姆斯已準備好擔任多種角色，「球隊需要我做什麼都行」。我球風的優勢就是什麼都能做，真的是什麼都能做。我在這項運動累積很多經驗。希望能把這些經驗、知識與藍圖，帶給那些想完成生涯未竟之事的球員。我希望我每天面對比賽、面對工作的態度，都能感染每一位球員。我很期待這項挑戰。」

詹姆斯表示與馬克西關係很好，是他選擇加入76人的主要決定因素之一，他同時也希望能助安比德拿下生涯首座NBA冠軍，安比德與詹姆斯都是2024年美國奧運金牌隊的成員，我希望能為（安比德）提供資源，以及他平常所需一切，讓他對自己和我們球隊的現狀感到更加安心，」詹姆斯說。