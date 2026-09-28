NBA／柯瑞降價續約2年1.16億美元 ESPN評比給勇士「B」

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）日前才和勇士達成2年1.16億美元的延長合約，第2年包含球員選項，基本上就是要終老灣區。根據《ESPN》的評比，這份合約也被評為「B」。

《ESPN》報導指出，這份新合約對勇士而言有兩層重要意義。首先，勇士成功把隊史傳奇球星再多留2年。若沒有提前完成續約，柯瑞原本將在明年夏天進入自由球員市場。其次，柯瑞這次選擇降薪，合約總額比他原本能拿到的最高金額少約2000萬美元，這對仍希望在他身邊補進更多明星戰力的勇士來說，可能相當關鍵。

以目前情況來看，柯瑞的新合約讓勇士明年夏天理論上仍保有頂薪空間。不過，這個薪資空間仍存在不少變數，因為它尚未計入波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的薪資保留權，也不包括波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）那份多數未保障合約的後續處理，更還沒納入巴特勒（Jimmy Butler III）與格林（Draymond Green）的續約可能。巴特勒與格林都將在本季結束後成為自由球員。

從這個角度來看，如果柯瑞願意接受更大幅度降薪，對勇士會更加有利。報導舉例，杜蘭特（Kevin Durant）去年與休士頓火箭簽下2年9000萬美元合約，就是更接近大幅讓利球隊的版本。不過，考量柯瑞即使已接近40歲，仍是勇士陣中最佳球員，外界也很難苛責他沒有做出更大犧牲。對金州而言，每年多出約1000萬美元的彈性，仍然是相當實質的幫助。

勇士方面真正需要擔心的，是柯瑞在接近40歲時，是否仍值得佔據約三分之一薪資上限的合約。只要健康站上球場，柯瑞依舊是聯盟最獨特的進攻武器之一，即使已不再是巔峰時期那種產量，他的投射牽制力、無球跑動與持球進攻仍能改變比賽。

然而，傷病風險也越來越明顯。柯瑞上季只出賽43場，自2018-19年賽季後，他只有2次達到65場出賽門檻，而這也是許多主要獎項的評選標準。

比較正面的部分是，那2個達標賽季分別是2023-24年與2024-25年，代表他近期仍曾保持相對健康。不過，球員通常不會隨著年齡增長而變得更耐戰，因此上季缺席近半季，難免讓人擔心是否是未來風險的警訊。

即便如此，勇士的賭注仍然合理。因為若柯瑞再次受傷，勇士本來就很難在競爭激烈的西區走遠；反過來說，球隊任何成功可能性，仍首先建立在柯瑞能否健康出賽並維持高水準表現之上。

因此，勇士選擇提前鎖定柯瑞，並利用他降薪換來的額外薪資空間，嘗試在他身邊打造更合適的支援陣容，是一筆符合球隊現實處境的操作。

柯瑞沒有拿滿頂薪，替球隊留下最後補強彈性；而勇士接下來能否把這些空間轉化成真正戰力，將決定這份續約最終能否升級成更成功的布局。