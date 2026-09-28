NBA／活塞裁掉老將哈里斯 空出名額等待解決杜倫續約僵局

根據報導，活塞已經裁掉後衛哈里斯（Gary Harris），讓這名12年資歷老將重新進入自由球員市場，在距離新賽季開打不到1個月的情況下尋找下一個出賽機會。

活塞今年休賽季透過一筆涉及多隊交易取得哈里斯，當時球隊也一併得到柯林斯（John Collins）與普林斯（Taurean Prince），並將勒佛特（Caris LeVert）送往密爾瓦基公鹿。不過，哈里斯並未真正進入活塞新賽季計畫，最終在訓練營前遭到釋出。

哈里斯上季效力公鹿，出賽48場，平均上場13.8分鐘，繳出2.7分、1.3籃板、1.1助攻，角色相當有限。今年夏天他執行價值382萬美元的球員選項，因此活塞雖然選擇釋出他，本季仍將承擔約380萬美元的薪資空間。

哈里斯生涯前段曾在金塊打了7個賽季。2020-21年賽季，他在涉及葛登（Aaron Gordon）的交易案中被送往奧蘭多，之後也曾效力公鹿。過去他以防守與外線投射定位立足聯盟，但近年受角色縮減與狀態起伏影響，上場時間和數據都明顯下滑。

對活塞而言，裁掉哈里斯可空出一個球員名額，讓球隊在訓練營與後續陣容操作上保有更多彈性。不過，球隊目前更大的焦點仍是明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的合約問題。

杜倫目前仍與活塞陷入續約僵局，雙方尚未就長期合約達成共識。他仍是受限制自由球員，必須在期限前決定是否接受1年960萬美元合格報價，或者繼續與球團尋求長約。

隨著哈里斯被釋出，活塞雖然完成名單微調，但接下來能否盡快解決杜倫的未來，仍是球隊新賽季開打前最迫切的課題。