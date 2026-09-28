NBA／從活塞重建核心到續約僵局 杜倫缺席媒體日恐成決裂訊號

底特律活塞明星中鋒杜倫（Jalen Duren）與球團的續約談判持續陷入僵局，根據《The Athletic》報導，杜倫預計不會出席活塞周一舉行的新賽季媒體日，這也讓雙方原本已經緊繃的關係再添變數。

杜倫目前仍是受限制自由球員，距離新賽季開打只剩不到1個月，他必須在周四前決定是否接受活塞提出的1年960萬美元合格報價，或是與球團簽下長期合約。如果他選擇合格報價，將可在新賽季繼續效力活塞，並於明年夏天成為完全自由球員。

報導指出，杜倫今年休賽季大多時間都不在底特律，也缺席多項球隊夏季活動。消息人士透露，他曾考慮前往球隊訓練設施，以行動表達對隊友與球團的支持，但在雙方合約遲遲無法談攏的情況下，他若選擇缺席媒體日，將被視為談判關係惡化的最新訊號。

由於杜倫目前尚未簽下任何新合約，也還沒有接受合格報價，按照聯盟規定，他眼下還不屬於活塞新賽季正式名單，因此也不能參與媒體日相關活動。NBA資深記者史坦（Marc Stein）也指出，除非杜倫先完成簽約，否則他無法依規定參與活塞媒體日。

活塞近期提出的最新報價為5年2億美元，合約不包含球隊選項或球員選項，但其中加入體重相關條款，要求杜倫接受定期體重檢測。這項安排並未獲得杜倫與其團隊正面接受，也讓他們對球團處理談判的方式感到不滿。

杜倫上季打出生涯代表作，平均繳出19.5分、10.5籃板、2.0助攻，幫助活塞打出60勝22敗戰績，首度入選明星賽與年度最佳第三隊。由於入選年度最佳陣容，他原本具備簽下5年最高2.87億美元合約的資格，也因此對於活塞目前開出的金額與附加條件更難接受。

不過，活塞對於是否再加碼仍顯得保守。報導指出，杜倫上季季後賽表現下滑，是球團遲遲不願提高報價的重要原因之一。他在14場季後賽中平均僅有10.2分、8.5籃板、2.1助攻，活塞最終在東區第二輪歷經搶七大戰後敗給騎士遭到淘汰。球團內部也被指對他的體重與身體狀態有所疑慮，再加上豪華稅與未來薪資彈性考量，使得活塞不願把報價推得更高。

對杜倫方面來說，問題不只是金額。聯盟消息人士表示，杜倫認為活塞在談判過程中對他的處理方式缺乏尊重，這已成為他態度強硬的重要因素。從最初傳出的5年1.9億美元，到後來提高至5年2億美元，杜倫仍未被說服，尤其是體重條款被加入合約討論後，更讓雙方信任感受到衝擊。

若杜倫最終接受1年960萬美元合格報價，他相信自己明年夏天有能力在自由市場爭取頂薪合約。若轉投其他球隊，屆時頂薪合約將是4年版本，但杜倫陣營認為，透過明年夏天簽下大約，仍有機會彌補本季少拿的薪資。

目前沙加緬度國王與密爾瓦基公鹿都被點名對杜倫具有高度興趣。不過，活塞過去數月來一直拒絕討論涉及沙波尼斯（Domantas Sabonis）或透納（Myles Turner）的先簽後換方案，也尚未展現願意認真考慮交易杜倫的態度。

活塞可以單方面延長杜倫合格報價的決定期限，但目前仍不清楚球團是否有意這麼做。隨著媒體日與訓練營逼近，杜倫是否現身、是否接受短約，甚至是否會在開季時仍穿著活塞球衣，都成為新賽季開打前聯盟最受關注的懸念之一。