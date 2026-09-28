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NBA／詹姆斯加盟76人有跡可循？ 高中時代曾在費城聖地留下回憶

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯高中時代曾造訪費城籃球聖地，留下深刻回憶。 美聯社
詹姆斯高中時代曾造訪費城籃球聖地，留下深刻回憶。 美聯社

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詹姆斯（LeBron James）今夏轉戰費城76人，準備在41歲之齡展開NBA生涯全新篇章。對這位傳奇球星來說，費城並非完全陌生的城市，近日他在Podcast節目《Mind the Game》中回憶，自己高中時代就曾在費城籃球聖地帕萊斯特拉球館（Palestra）出賽，這段經歷至今仍讓他印象深刻。

「我年輕時曾在那裡待過一點時間。事實上，我高中時曾在帕萊斯特拉球館打過比賽，那是我高四那年。」詹姆斯回憶道。

帕萊斯特拉球館被視為美國大學籃球歷史重鎮，也與傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）等偉大球員有深厚連結。詹姆斯坦言，自己從小就是籃球歷史愛好者，因此當時能夠站上那座球館，對他而言意義格外不同。

詹姆斯說：「我成長過程中就像個歷史迷，會讀很多關於帕萊斯特拉球館的故事，當然也包括張大帥，以及他在那裡完成的所有事情，還有那座球館有多麼具歷史意義。對來自阿克倫的我來說，高四那年能到那裡比賽，我心想，天啊，我正在一座許多史上最偉大球員都曾待過的場館裡。所以當我在那裡打球時，它就是有一種氣場，那很有趣。」

那場比賽還有另一個讓詹姆斯難忘的畫面，就是當時76人傳奇後衛艾佛森（Allen Iverson）也到場觀戰。詹姆斯回憶：「AI來看了那場比賽。能在現場看到他本人真的很酷。」

節目共同主持人、NBA傳奇控衛奈許（Steve Nash）接著詢問，詹姆斯對那場比賽本身最記得什麼。詹姆斯表示，最讓他印象深刻的是對手，因為他們當時要面對賓州第一高中生萊斯（Maurice Rice）。

詹姆斯說：「我記得那場比賽，是因為我們要對上萊斯。他當時打破了張伯倫的得分紀錄。」

對於當時正大量閱讀張伯倫相關故事的詹姆斯而言，這個對決立刻讓他警覺。他說：「我當時正在讀很多關於張伯倫和籃球歷史的東西，然後我們要前往費城，大家說，好，你們要對上一個打破Wilt單季紀錄的人。我當時心想，這個Wilt可是平均60分、40籃板的人，那這傢伙到底做了什麼？」

詹姆斯也表示，外界對那場比賽的期待，讓他很快意識到這將是一場硬仗。他說：「所以感覺就是，噢，我們最好把鞋帶綁緊，準備好上場。」

如今，詹姆斯即將迎接NBA生涯第24個賽季，持續推高聯盟紀錄。上季效力湖人時，已經高齡41歲的他依然出賽60場，平均上場約33分鐘，繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的全能表現，絲毫不見歲月的侵襲。

另一方面，詹姆斯上季也是第22度入選明星賽，並且不斷刷新個人生涯所累積的各項空前紀錄。如今來到76人，他將帶著近年少見的爭冠期待展開新球季。

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