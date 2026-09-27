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NBA／活塞5年2億美元報價仍不夠 傳杜倫談判卡在「體重條款」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜倫至今仍未與活塞達成續約協議。 美聯社
杜倫至今仍未與活塞達成續約協議。 美聯社

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底特律活塞與明星中鋒杜倫（Jalen Duren）的續約談判依然仍未完成，雙方協商內容近日出現新變數。根據《The Athletic》報導，活塞在最新合約提案中加入與體重相關的激勵條款，甚至希望杜倫在整個年度中每個月接受一次體重檢測。

這項要求讓杜倫與其團隊感到意外。現年22歲的杜倫身高6呎10吋、體重250磅，過去從未公開被認為有體重失控問題，場上也一直展現頂級運動能力與移動能力。聯盟人士甚至曾形容他的體態「像希臘雕像一樣壯碩」，因此活塞突然把體重納入合約協商，讓外界相當關注。

報導指出，活塞內部是在上季季後賽第二輪搶7大戰敗給騎士後，開始認為杜倫的體重可能在某種程度上影響他的表現。

聯盟消息人士透露，活塞當時私下希望杜倫能減重，以更輕盈的體態迎接新賽季。不過，這項體重要求目前尚未正式以書面方式提交，預計會被設計成新合約中的激勵條款，而非未達標就扣薪或導致合約失效的懲罰條款。

杜倫是屬於受限制自由球員，活塞先前據傳已把報價提高到5年2億美元，但雙方依然沒有達成共識。《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）先前也曾報導，杜倫團隊對協商內容感到「不受尊重」。如今合約細節曝光後，外界也更能理解雙方談判氣氛為何變得微妙。

《The Athletic》指出，體重議題在談判後期才被放進討論，可能影響雙方接下來協商的語氣與信任感。尤其訓練營即將到來，時間壓力也讓這場續約談判更複雜。

若無法與活塞談妥長約，杜倫據傳正在考慮於10月1日期限前接受1年960萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」。如此一來，他將在明年夏天成為完全自由球員，屆時可自行決定未來去向，活塞也將失去對他的受限制自由球員控制權。

杜倫上季出賽70場，平均繳出19.5分、10.5籃板、2.0助攻，生涯首度入選明星賽，也進入年度最佳第三隊，毫無疑問成為活塞重建核心之一。不過，即使他打出生涯代表作，球隊仍希望他在身體條件與季後賽強度上進一步調整，這也讓原本單純的續約談判，變成牽涉信任、角色定位與長期規畫的敏感議題。

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