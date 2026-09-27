NBA／新秀年數據直逼籃球之神喬丹 佛雷格透露暑假又長高1吋

獨行俠未來門面佛雷格（Cooper Flagg）即將迎接生涯第2個賽季，外界對他的期待不只比菜鳥球季更高，而他本人真的也在休賽季後「變高了」。

就在獨行俠的媒體日上，佛雷格親口證實，自己的官方身高已經從菜鳥年量測的6呎9吋（約206公分），長高到不穿鞋6呎10吋（約208公分）。

過去整個休賽季，社群媒體上就不斷有人討論佛雷格看起來似乎又長高。對此，他回應：「我現在是不穿鞋6呎10吋。去年大概是6呎9吋，所以確實又高了一點。如果穿鞋，可能有6呎11吋（約211公分）。」

佛雷格上季菜鳥年表現極為出色，不僅沒有被外界龐大期待壓垮，甚至打出超越預期的成績，最終獲選年度最佳新秀。他的全能表現也讓自己與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）一同寫進罕見紀錄。

自1973-74年賽季NBA開始正式統計抄截以來，佛雷格成為史上第2位在菜鳥年就同時領先全隊總得分、總籃板、總助攻與總抄截的球員，另一人正是喬丹。這項紀錄也凸顯佛雷格不只是得分手，而是能在攻守兩端、多個面向影響比賽的全能型前鋒。

佛雷格上季為獨行俠出賽70場，平均繳出21.0分、6.7籃板、4.5助攻、1.2抄截，在金童唐西奇（Luka Doncic）離開之後，迅速成為球隊未來重建與競爭計畫中的重要核心。佛雷格不只在進攻端能持球、切入與終結，也能在防守端利用身材、活動力與判斷力提供協助。

此外，佛雷格同時成為NBA史上第2年輕的年度最佳新秀，僅次於詹姆斯（LeBron James）當年的19歲又127天。佛雷格憑藉如此超乎菜鳥的成熟表現，讓外界更期待他接下來的成長曲線。