NBA／巴特勒、格林也想追隨柯瑞終老勇士 美媒曝「須接受大幅降薪」

金州勇士在訓練營開始前完成重大操作，與當家球星柯瑞（Stephen Curry）簽下2年1.16億美元延長合約。這份合約將讓柯瑞至少效力勇士到2028-29年賽季。

柯瑞原本最多可簽下約1.36億美元的延長合約，但現年38歲的他最後選擇接受金額較低的版本，等同替勇士留下約2000萬美元的薪資操作空間。對勇士而言，柯瑞願意少拿頂薪，不只代表他希望終老金州，也給球團在生涯尾聲替他再拚一次季後賽甚至爭冠的彈性。

隨著柯瑞未來確定，外界焦點也轉向勇士接下來如何圍繞這位隊史傳奇打造陣容。根據《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）報導，巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）都曾表達希望在勇士結束職業生涯的意願，不過若兩人想留在金州到最後，很可能必須接受大幅降薪。

弗里德爾指出：「巴特勒和格林都表達過想以勇士球員身分退休的興趣，不過若要做到這一點，他們可能必須以明顯更低的合約回歸。」

他也提到，柯瑞這次沒有選擇拿滿最高金額，對勇士來說意義重大。弗里德爾表示：「這不是柯瑞必須做的事。他完全沒有必要比頂薪少拿任何一分錢。但他選擇少拿，讓勇士有更多空間，嘗試在他身邊再組出一次季後賽衝刺。」

勇士近年持續嘗試延長柯瑞時代的競爭力，包括補進巴特勒與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等球星級戰力，但球隊始終未能重新站穩真正爭冠熱門的位置。如今柯瑞再簽2年，勇士管理層的任務也更加明確，就是要在他仍具備高水準表現時，盡可能拼湊出有競爭力的陣容。

2026-27年賽季將是柯瑞生涯第18個賽季，這位4屆總冠軍得主雖然已進入生涯後段，但仍維持頂尖進攻火力。上季他受到傷勢影響，只出賽43場，仍繳出平均26.6分、3.6籃板、4.7助攻，三分球命中率39.3%的成績，證明自己依舊能在進攻端改變比賽。

不過勇士整體戰績並不理想，2025-26年例行賽只拿下37勝43敗，排名西區第10，最終在附加賽最後一戰不敵鳳凰城太陽，無緣晉級季後賽。對柯瑞與勇士來說，這份新合約不只是生涯延續，更像是最後階段重新整理戰力的訊號。

柯瑞選擇降薪續留，也讓勇士接下來的補強操作更受矚目。若巴特勒與格林同樣願意在合約上配合，勇士或許仍有機會在柯瑞生涯尾聲，再打造一次具備競爭力的陣容。