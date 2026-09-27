NBA／厄文擺脫左膝ACL重傷限制 霸氣宣告準備好重返球場

2025年3月遭遇左膝前十字韌帶撕裂重傷的獨行俠球星厄文（Kyrie Irving），歷經1年半的復健治療，如今他親口表示，自己已經完全擺脫限制，甚至形容那次受傷「可能是發生在我身上最好的事」。特別是在獨行俠的媒體日上，厄文展現強烈自信，宣告自己已經準備好重返賽場。

「我已經準備好上場好好拚一場。我知道外界一定會有質疑聲，也會有人問我現在到底能恢復到什麼程度，這些問題都無可避免。但對我來說，我擁有冠軍的信心。」厄文霸氣表示。

另一方面，厄文也坦言，NBA是一個非常現實的聯盟，外界總是以「你最近做了什麼」來評價球員，因此他期待重新穿上球鞋，與隊友一起站上球場，再次向所有人展現自己的能力。厄文說：「這就像騎腳踏車一樣。」

獨行俠新任球團總裁尤基利（Masai Ujiri）也對厄文的復原狀況給出正面訊息。他表示，球隊期待厄文能夠實際出賽，並逐漸找回節奏。談到厄文目前健康狀態時，尤基利形容他已經「非常接近」完全回到應有水準。

厄文則表示，長時間休養讓他不只重新思考籃球，也有機會檢視自己的人生方向。他說：「我思考自己想成為什麼樣的球員，更重要的是，我想成為什麼樣的男人。人們要如何看待我，認為我是一個更好的領袖、更好的溝通者，也能更有情感、更願意展現脆弱的一面。同時，我也開始用終於像自己這個年紀的人該有的方式來面對事情。」

厄文與獨行俠新賽季將在全新領導團隊下重新出發。獨行俠上季僅繳出26勝56敗，創下球隊近8季最差戰績。球團5月聘請尤基利擔任總裁，6月則找來梅伊（Dusty May）接掌兵符，取代前總教練基德（Jason Kidd）。

梅伊上季曾率領密西根大學奪下NCAA冠軍，也成為自2019年貝萊因（John Beilein）後，首位直接從大學籃球跳槽接任NBA總教練的教練。

被問到身為NBA菜鳥總教練，該如何執教厄文這樣資歷豐富的老將時，梅伊強調自己會採取合作式態度。他表示：「Kyrie在這個聯盟看過、做過的事情，幾乎不輸任何人。我預期只有在我能真正為他增加價值的時候，才會去指導他。」

厄文也對即將與新秀球星佛雷格（Cooper Flagg）並肩作戰感到興奮。佛雷格上季全票獲選年度最佳新人，被視為獨行俠未來重要門面。厄文說：「我很期待有機會和他一起成長。高水準的籃球員不管年紀多大，只要把我們放到場上，我們就會贏下一些比賽。」

佛雷格也呼應厄文的看法，並且提到兩人在夏天一起訓練的經驗。他表示：「能夠隨時和像他這樣的球員一起站在場上，感覺一定會很棒。這個夏天我們一起在球場上花了不少時間，對我們兩人來說，這都有助於建立默契。」