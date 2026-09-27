NBA／黃蜂填補小鮑爾離隊空缺 送走射手希爾德換回迪林罕

根據報導，公牛近期與黃蜂達成一筆交易，將年輕後衛迪林罕（Rob Dillingham）送走，換回射手希爾德（Buddy Hield）與部分現金。

迪林罕是2024年首輪第8順位出身的後衛，目前年僅21歲。他上季交易截止日前被灰狼送到芝加哥，但效力不到1年就再度被送走。迪林罕在公牛共出賽30場，平均繳出9.6分、2.8助攻，雖然上場時間與角色有限，但仍具備年輕後衛的進攻潛力。

對迪林罕而言，轉戰黃蜂可能代表更大的發揮空間。黃蜂今年休賽季已經將長年先發控衛小鮑爾（LaMelo Ball）交易到灰狼，後場核心位置出現空缺。另一方面，黃蜂才剛宣布2年級射手克努佩爾（Kon Knueppel）因腿後肌傷勢被迫缺陣，因此球隊需要補進能持球與得分的年輕後衛，迪林罕也有機會在夏洛特爭取更吃重的角色。

報導指出，這筆交易也讓黃蜂創造出一個價值960萬美元的交易特例，未來可在陣容操作上保留更多彈性。

至於希爾德則是在黃蜂停留不到1周又被交易。他先前才從老鷹被換去黃蜂，當時黃蜂送出前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。希爾德以外線投射能力聞名，也被認為是場上態度正面、充滿能量的老將。他與公牛籃球事務執行副總裁葛拉罕（Bryson Graham）過去曾在紐奧良共事，這層關係也讓他此次轉戰芝加哥更具連結。

迪林罕的新秀合約還剩下1年球隊選項，之後將在2028年夏天成為受限制自由球員；希爾德則在2027-28年賽季握有價值約1000萬美元的球員選項。