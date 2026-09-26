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NBA／前湖人榜眼羅素因被灰熊裁掉 可能加入季後賽球隊或CBA
30歲後衛羅素（D'Angelo Russell）休賽季在六方交易中，被巫師隊送往灰熊隊，如今灰熊裁掉他，即將進入自由球員市場。
湖人2015年以選秀榜眼拿下羅素，但發展不如預期，生涯陸續效力湖人、籃網、勇士、灰狼；後來又回鍋湖人和籃網，上季在獨行俠和巫師。2018-19賽季在籃網入選明星賽。
羅素上季為獨行俠隊出賽26場，平均得到10.2分4.0助攻2.3籃板，三分命中率29.5%，季中被交易到巫師後，就沒有出賽紀錄。
羅素季後執行合約1年600萬美元的球員選項，後來因六方交易被送到灰熊，如今被裁掉。據多家美媒報導，羅素將尋求加入季後賽球隊；也有陸媒報導他到中國大陸CBA發展的可能性。
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