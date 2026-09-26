NBA／終生勇士人確定！柯瑞降薪6.4億續約2年 給球團更多操作彈性

超級球星柯瑞（Stephen Curry）兌現自己對生涯唯一效力球隊的承諾，金州勇士今天正式宣布與他完成延長合約。根據《The Athletic》取得的消息，這份合約為2年1.16億美元（約新台幣37.12億元），包含2028-29賽季的球員選項。

勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy）在聲明中表示：「我們對於能與柯瑞達成協議、延續他在勇士的歷史性生涯，感到無比興奮。」他接著說：「在職業運動史上，從場內到場外，從來沒有比柯瑞更適合作為一支球隊門面的球員。他透過場上的傳奇表現、獨特的領導力與犧牲精神，以及在社區中無與倫比的影響力，體現了這支球隊希望代表的一切。很高興我們的球迷未來還能繼續看著他比賽，繼續替自己的輝煌故事寫下更多篇章。」

柯瑞願意少拿頂薪，替勇士明年夏天留下相當可觀的操作空間。到了2027年休賽季，勇士至少可能擁有6000萬美元（約新台幣19.2億元）的薪資空間。據報導，柯瑞2027-28賽季薪資為5570萬美元（約新台幣17.82億元），甚至比即將到來的新賽季薪資6260萬美元（約新台幣20.03億元）少了將近600萬美元。

這可視為柯瑞為了協助球隊打造更強陣容，主動做出的近10%薪資犧牲，大約比自己可拿到的最高薪少了2000萬美元（約新台幣6.4億元），換算下來每季少拿約1000萬美元（約新台幣3.2億元）。這也意味著，勇士明年夏天將比原本多出約1000萬美元的薪資操作空間。

至於第二年2028-29賽季的球員選項，也能讓勇士增加操作彈性，屆時柯瑞可以選擇跳出合約，再以較低年薪簽下一份更長的新約，讓勇士進可攻退可守。這份延長合約也讓他的NBA生涯延伸至第20個賽季，而柯瑞向來相當重視這類具有象徵意義的數字，就如同他早已決定，要穿著生涯唯一的一件NBA球衣退休。

搞定柯瑞續約後，壓力也正式轉到老闆拉科布與總管小鄧利維身上，接下來就看勇士管理層如何運用柯瑞留下的彈性。即使勇士最終並不是以薪資空間球隊的方式運作，例如選擇續約巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green），這筆空間仍能讓他們在第一層與第二層豪華稅線下，能有更多餘裕透過特例或交易補強陣容。

勇士今年休賽季並沒有做出足以讓球迷振奮的大型補強，球隊也未能成功網羅詹姆斯。新賽季預計仍將以大致相同的陣容出發，而這套班底上季並未打進季後賽。不過，至少對勇士球迷而言，他們仍能繼續為這位帶給球隊無數歡樂、並定義隊史最偉大時代的傳奇球星喝采。