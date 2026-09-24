NBA／勇士王朝巔峰柯瑞竟「視線模糊」 2018年才驚覺罹罕見眼疾

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日揭露一段鮮少對外談及的經歷，他在勇士王朝最巔峰的時期其實一直受到視力問題困擾，直到2018年才被診斷出罹患罕見的「圓錐角膜」（Keratoconus）。即使當時已出現視線模糊、影像變形等症狀，「咖哩大神」依舊維持頂尖表現，締造NBA歷史級的三分球紀錄。

柯瑞日前接受《People》雜誌專訪時透露，自己直到2018年才真正知道視力出現異常。當時他已經習慣視線模糊與影像變形，甚至沒有意識到自己在比賽場邊頻頻瞇眼，直到勇士前總管邁爾斯（Bob Myers）從電視轉播畫面發現異狀，主動傳訊息提醒他接受檢查。

「其實我不知道自己一直受到嚴重的視線模糊或影像變形困擾，那就是我看東西的方式，我們也一直想辦法適應。」柯瑞回憶，邁爾斯當時注意到他在板凳上不斷瞇眼，便詢問他是否檢查過眼睛，這才讓柯瑞決定前往驗光。

檢查結果卻比他原先想像的更加嚴重，醫師告訴柯瑞，他罹患的是圓錐角膜，這是一種角膜逐漸變薄並向前突出、形成不規則形狀的眼疾，可能造成視線模糊、影像變形與畏光等問題，若持續惡化甚至可能影響視力。

更令人驚訝的是，柯瑞被診斷出圓錐角膜時，正值勇士王朝最具代表性的階段。2017-18及2018-19年球季，他平均每場攻下接近27分，投籃命中率接近5成，三分球命中率更超過4成；2018年夏天，他率勇士完成二連霸，而在確診後的2018-19球季，他單季投進354記三分球，當時僅次於自己2015-16球季創下的402顆三分球紀錄。

柯瑞坦言，在診斷之前，他其實早已知道自己有些視力模糊，包含「重影」現象，以及對光線敏感、頭痛等症狀，但過去他總認為這些問題可能只是其他因素造成，「我就是一直適應、調整，想辦法找到克服它的方法，但這種方式終究不可能一直持續下去，直到你必須真正去檢查」。

醫師後來建議柯瑞配戴隱形眼鏡，他表示，當自己第一次戴上隱形眼鏡時，甚至有種「原來世界真正是這個樣子」的感覺。如今他固定每半年接受一次眼睛檢查，並與醫療團隊合作進行治療與追蹤，逐漸降低對視力惡化的焦慮。

而從數據來看，視力問題並沒有阻止柯瑞持續成為NBA史上最佳射手，確診並接受治療後的7個球季，他罰球命中率達92.3％，三分球命中率40.3％，有效投籃命中率58.2％，與生涯平均值接近。

如今38歲的柯瑞即將迎接生涯第18個NBA賽季，回頭看這段經歷，他自嘲如果未來要寫自傳，甚至可以取名為《The Whole Time I Couldn't See》（原來我一直都看不見）。柯瑞坦言，對於依賴視力判斷球場空間的籃球員來說，這個罕見的眼疾確實讓他一度感到不安，但在找到適合自己的治療方式後，也逐漸學會與這個「新的日常」共處。