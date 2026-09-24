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NBA／勇士新秀從義大利開啟職業生涯 與2022冠軍前鋒同隊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士2026年第54順位新秀瓊斯（Lajae Jones）將轉戰義大利聯賽。 法新社
勇士2026年第54順位新秀瓊斯（Lajae Jones）將轉戰義大利聯賽。 法新社

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勇士隊日前以雙向合約簽下長人艾克（Graham Ike），填滿雙向合約最後一個席次，今年選秀二輪第54順位新秀瓊斯（Lajae Jones）則是將從義大利展開職業生涯。

現年22歲的瓊斯身高201公分，來自佛羅里達州立大學，義大利甲級籃球聯賽帕拉卡內斯特羅第里雅斯特隊宣布與瓊斯完成簽約。勇士仍保有瓊斯的NBA簽約權，未來勇士也可以在交易中將他的簽約權當成籌碼。

Trieste在聲明中提到，「整個賽季期間，我們將與勇士教練團就瓊斯的發展保持合作，這對我們自己教練團與球團來說，是一個令人非常興奮的發展與機會。」

瓊斯大四賽季場均12.7分5.7籃板1.1助攻，還有1.2抄截1.0阻攻，三分命中率32.5%。夏季聯賽瓊斯場均上場16.3分鐘，可攻下8.7分。

值得一提的是，前勇士前鋒安德森（Juan Toscano-Anderson）也效力瓊斯的新東家。現年33歲的安德森曾在勇士效力3個賽季，2021-22賽季隨隊奪冠，以拼命三郎的個性深受勇士球迷喜愛。

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