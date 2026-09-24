NBA／雷納德續約暴龍有「魔鬼細節」 降薪與球員選擇權造就雙贏

多倫多暴龍正式與35歲的「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）簽下2年、總值1.15億美元（約新台幣36億6070萬元）延長合約，將至少效力球隊到2028年。美媒披露，這份合約的「魔鬼藏在細節裡」，包含雷納德主動降薪，以及最後一年握有球員選擇權，雙方也因此在薪資空間與生涯規劃之間取得一定平衡。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，雷納德原本具備簽下2年最高1.26億美元延長合約的資格，但最終選擇少拿1100萬美元，換算下來每季少拿約550萬美元。對於處在「第二層豪華稅」的NBA球隊而言，每一分薪資空間都相當珍貴，暴龍總管韋伯斯特（Bobby Webster）未來兩個休賽季因此能多出約550萬美元的操作空間。

雖然無法確定先前自由市場上究竟有多少球隊在追逐雷納德，但他上季仍繳出年度最佳陣容等級的表現，場均27.9分6.4籃板2抄截，真實命中率達62.9％。

然而，雷納德最終沒有選擇其他爭冠球隊，而是明確表態希望留在多倫多。為了讓這筆交易符合暴龍目前的薪資結構，他甚至放棄原本價值750萬美元的交易獎金。雷納德日前在暴龍自製紀錄節目《Open Gym》中談到回歸多倫多時表示，自己並不是一心追逐總冠軍，也不想在生涯中不斷更換球衣，「這座城市喜歡我的家人，我也喜歡這座城市，我的兒子就是在這裡出生的。」

值得一提的是，暴龍在合約最後一年仍給予雷納德球員選擇權。按照一般邏輯，球員選擇權是球員方的優勢，因為如果球員表現不佳或受到傷勢影響，仍可執行合約；反之，若表現超出預期或市場價值上升，也能選擇跳出合約，重新尋求更好的待遇。

對於一名35歲、且過去長期受到傷勢影響的球員而言，暴龍願意提供完全保障的2年合約，再加上最後一年球員選擇權，看上去確實是球隊做出了讓步，不過，從雙方長期規劃來看，這項條款未必只是雷納德單方面獲利。

美媒分析，假設雷納德持續維持高水準，到了2028-29年球季、也就是他37歲時，暴龍仍具備爭冠實力，但只差最後一塊拼圖，雷納德屆時若選擇跳出合約、重新簽下一份長約，反而可能替球隊釋放更多薪資空間。這樣一來，雷納德可以獲得更高總薪資，暴龍則能利用釋出的空間補進爭冠所需戰力。

類似情況今年也發生在克里夫蘭騎士和哈登（James Harden）身上，哈登原本擁有最後一年4230萬美元球員選擇權，最終選擇跳出合約，再與騎士簽下3年9650萬美元合約，替球隊騰出約1100萬美元薪資空間，讓騎士得以簽下華森（Peyton Watson）。