NBA／尼克續約唐斯談判陷入停滯 第二層豪華稅壓力恐成留人關鍵

紐約尼克今年剛終結長達53年的NBA冠軍荒，如今卻面臨如何維持冠軍陣容的難題，據《ESPN》報導，尼克與明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）休賽季持續討論提前續約，但近期談判陷入停滯，雙方雖都有意延續合作，卻因為薪資結構卡關。

唐斯除了入選過明星賽與年度最佳陣容，今年更隨尼克奪下隊史相隔53年的總冠軍，球團和球員本身都希望能夠繼續合作。他目前合約將持續到2027年，2026-27年球季薪資約5700萬美元，2027-28年則握有6100萬美元球員選擇權。按照規定，唐斯最多可以與和尼克簽下4年、總值2.76億美元（約新台幣87億8163萬元）的延長合約。

不過，從尼克目前的薪資結構來看，這份頂薪延長合約要落實恐怕不容易。最大的問題在於2028-29年球季，除了唐斯可能吃下龐大薪資之外，尼克主控布朗森（Jalen Brunson）的新合約也將開始生效。布朗森過去為了讓球隊補強而接受較低薪資，如今已具備爭取超級頂薪合約的資格；此外，哈特（Josh Hart）的續約，以及阿努諾比（OG Anunoby）可能啟動的新合約，也都將進一步推高球隊薪資。

在這樣的情況下，尼克勢必得面對NBA「第二層豪華稅」帶來的限制，根據報導，球團希望唐斯能接受較低的年薪，換取更長的合約與保障，外界推測年薪可能落在5500萬美元左右，甚至更低，但唐斯是否願意接受如此幅度的降薪，仍是談判關鍵。

唐斯過去多次表達對紐約的認同，也希望能夠在尼克結束職業生涯，但對於一名正值巔峰、且剛率隊奪冠的明星中鋒而言，是否願意以較低薪資換取長期保障，將成為雙方接下來待解決的難題。

NBA近年透過新的勞資協議強化第二層豪華稅制度，避免少數高薪球隊長期囤積頂級戰力，但也讓奪冠球隊面臨更大的薪資壓力。過去幾季包含波士頓塞爾提克和奧克拉荷馬雷霆，都曾因薪資結構而進行陣容調整。尼克如今正站在類似的十字路口，球隊才剛結束逾半世紀的冠軍荒，接下來卻得在維持核心陣容與控制薪資之間取得平衡，而唐斯的續約談判能否取得進展，也將直接影響球隊能否延續冠軍陣容。