NBA／「聰明哥」不滿湖人報價 直言感覺不受尊重才轉戰火箭

休士頓火箭今年夏天與資深後衛史馬特（Marcus Smart）簽下2年1240萬美元（約新台幣3億9469萬元）合約，不過這筆交易背後，其實與他和洛杉磯湖人的續約談判有關。史馬特透露，湖人當時開出的報價讓他感到「不受尊重」，即使火箭最終提供的合約總值並沒有高於湖人報價，他仍決定離開，尋求更符合自身期待的新舞台。

「聰明哥」上季效力湖人，場均繳出9.3分2.8籃板，季後成為自由球員。《休士頓紀事報》報導，回顧與湖人的談約過程，他表示自己認為場上的表現值得更好的待遇，尤其看到一些表現不如自己的球員獲得更理想的合約，讓他對湖人提出的條件相當失望，「首先，我打得很好，最終拿到的報價並沒有反映我的表現，尤其當你看到一些表現比我差很多的球員，卻能得到那樣的合約」，史馬特說。

除了薪資之外，史馬特也指出，湖人提供的合約在「保障程度」上並未達到他的期待。雖然並不清楚湖人究竟開出多少金額，但史馬特去年休賽季才與湖人簽下2年1050萬美元合約，其中包含球員選擇權，因此他今年原本有機會續留洛杉磯，但他卻決定放棄，轉而與火箭簽下2年合約，期滿後將在2028年再次成為自由球員。

相較於湖人提出的條件，史馬特認為火箭展現出的誠意更符合自己對未來的規劃，「他們給了我一個機會，讓我可以出去爭取我應得的東西，也就是我一直努力工作、希望為家人提供的待遇。我想要的是一份不錯的合約，而且最好能有年限；或者是一份更大的合約，但年限短一些，至少我能擁有這樣的選擇。」

史馬特在2014年NBA選秀首輪第6順位被波士頓塞爾提克選中，效力綠衫軍長達9個球季，之後輾轉曼菲斯灰熊、華盛頓巫師和湖人，火箭則是他生涯效力的第5隊。而且美媒報導，史馬特加盟火箭後，目前與總教練烏多卡（Ime Udoka）的合作也相當順利，兩人過去曾在塞爾提克共事，如今再次攜手，烏多卡對子弟兵給予高度肯定，「他所展現的一切正是我最看重的特質，反過來也是如此。」