NBA／77歲波波維奇人生新篇章 傳再婚昔日助教布丹霍澤前妻

NBA傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）退休後迎來人生新篇章，根據美媒報導，現年77歲的他上周在德州與昔日助教布丹霍澤（Mike Budenholzer）的前妻瑪麗（Mary Barth Budenholzer）完成結婚登記。

美國八卦媒體《TMZ》聲稱，波波維奇與瑪麗於9月16日在德州結婚，該媒體還取得了結婚證明。瑪麗過去曾與波波維奇執教聖安東尼奧馬刺時的助理教練布丹霍澤結婚，兩人於2016年離婚。波波維奇的第一任妻子艾琳（Erin Popovich）則於2018年因病去世。

波波維奇和布丹霍澤從1990年代一路合作至2013年，在馬刺共事近20年，這段期間，馬刺成為NBA最具代表性的強權，波波維奇率隊在1999、2003、2005、2007和2014年登頂，其中布丹霍澤也參與前4座冠軍的奪冠過程。

布丹霍澤2013年離開馬刺教練團，轉任亞特蘭大老鷹總教練，巧合的是，在他離開馬刺隔年，球隊就在波波維奇領軍下再度奪冠，完成2014年總冠軍賽對邁阿密熱火的復仇。

離開馬刺後，布丹霍澤先後執教老鷹、密爾瓦基公鹿與鳳凰城太陽，其中2018年接掌公鹿後帶隊逐步建立爭冠班底，並在2021年率隊擊敗鳳凰城太陽，拿下生涯首座NBA總冠軍。此後他離開公鹿，並曾擔任太陽總教練，不過剛結束的2025-26年球季，他並未在NBA執教。

至於波波維奇則在2025年結束長達29年的NBA總教練生涯，他執教馬刺期間5度奪得NBA總冠軍，並成為聯盟歷史勝場數最多的總教練。退休後，繼續擔任馬刺籃球事務營運部門總裁，持續參與球隊管理工作。