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NBA／節目談受左膝重傷卻被「被退休」 球哥打臉：我還在等電話

聯合新聞網／ 綜合報導

2026名古屋亞運

曾被視為芝加哥公牛未來核心的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），生涯卻因一場嚴重左膝傷勢徹底改變軌跡。28歲的他近日談起傷勢對身體與球場表現造成的長期影響，坦言自己「不認為曾經達到生涯巔峰」，甚至必須接受有些動作如今已無法完成。這也導致部分美國媒體因此解讀他準備退休，鮑爾隨即發文澄清：「我還在等電話。」

鮑爾2021與公牛簽下4年8500萬美元（約新台幣27億元）合約，加盟球隊首季前40場比賽，他展現全能身手，攻守兩端都是球隊重要戰力，公牛也打出27勝13敗的亮眼戰績，外界對他的未來充滿期待。

然而，一場膝傷讓一切急轉直下，鮑爾最初預計只因傷缺陣約6週，沒想到復健過程出現併發症，左膝接連接受至少2次額外手術，最終超過1000天無法出賽，甚至整整缺席2個完整球季，直到2024-25年球季才重新披上公牛戰袍。

如今談起這段經歷，鮑爾坦言，即使重返NBA，自己的比賽方式也已經受到傷勢影響。他近日在「Ball in the Family」Podcast節目中接受前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）訪問時透露，現在必須每天和膝傷共處，鮑爾說：「如果我想打，我還是可以打，但我每天都還得處理這個問題。」

他透露，自己在錄節目前一天有打球，結果膝蓋出現腫脹，只能透過伸展、冰敷與瑜伽等方式幫助恢復。而傷勢不只影響日常狀態，也直接改變他在球場上的移動方式。鮑爾指出，現在有些特定姿勢可以讓膝蓋不會感到不適，但在某些情況下，他會明顯感覺身體失去平衡，尤其在持球突破時，已經無法像過去一樣突然煞停。

面對這些改變，鮑爾也談到傷勢對心理層面的影響，他表示自己很感激能夠擁有9年的NBA生涯，「我覺得自己已經為籃球付出所有，我生命中擁有的一切，都是因為籃球。我很感激自己能夠進入NBA，也能夠打了9年」，鮑爾說。

不過，他也坦言，傷勢讓他看見自己的身體已經無法完全配合籃球場上的所有事物，「你的比賽改變了，你知道自己應該站在哪裡，卻在身體上無法到達那個位置。老實說，我覺得自己從來沒有真正達到巔峰。」

這番言論隨即被部分媒體解讀為鮑爾準備告別NBA，甚至有媒體直接以「退休」形容他的現況，但鮑爾本人很快透過社群媒體澄清，並沒有宣布退休，他寫道：「我退休了？這對我來說可真是個新聞，因為我還在等電話……NBA球季還很長。」

鮑爾上季效力克里夫蘭騎士只出賽35場，場均只有4.6分，休賽季也始終沒有找到新東家。如今28歲的他仍希望延續NBA生涯，但在長期膝傷影響下，能否再次獲得球隊青睞，已成為生涯下一階段最大的未知數。

NBA 鮑爾 公牛

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