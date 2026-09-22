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NBA／唐西奇接班詹皇湖人被看衰 傳奇名將潑冷水：全聯盟最被高估

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇正式接班詹皇成為湖人新當家一哥。 路透
唐西奇正式接班詹皇成為湖人新當家一哥。 路透

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洛杉磯湖人正式進入沒有詹姆斯（LeBron James）的新時代，球隊今夏大幅重整陣容，改以唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）為核心打造全新班底，新賽季也被外界寄予高度期待。不過，並非所有人都相信湖人休賽季操作已足以讓球隊大幅升級。

隨著唐西奇被確立為湖人新門面，外界相當好奇這支新版紫金軍團能打出什麼樣貌。許多球迷期待球團休賽季一連串改造，能幫助湖人在新賽季走得更遠，甚至重新挑戰西區頂端。不過，湖人傳奇名將、前總教練史考特（Byron Scott）對此仍抱持懷疑態度。

史考特近日在Podcast節目中直言，湖人今年夏天的補強並沒有給他太多樂觀理由，他甚至認為，湖人是全聯盟休賽季最被高估的球隊。

史考特說：「湖人，就是你說會贏58場的那支球隊。我認為他們的休賽季是最被高估的。我只是說實話，我骨子裡就是紫金軍團的人。但大家一直在談那些很棒的補強，不，我現在還沒有看到。」

湖人今年休賽季經歷重大變動，詹姆斯在自由球員市場離隊後，球團正式把唐西奇推上招牌球星位置，並圍繞他重新調整陣容。球隊在留住唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）後，也陸續補進凱斯勒（Walker Kessler）、瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）、塞克斯頓（Collin Sexton）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）等年輕戰力，希望提升陣容深度與運動能力。

從帳面上看，湖人確實比過去更年輕，也替唐西奇身邊增加不同類型的支援。凱斯勒能提供禁區防守與護框，瑪穆克雷斯維里具備前場投射與策應能力，塞克斯頓則能補上後場衝擊力，葛萊姆斯也被期待帶來外線與防守能量。不過，史考特的看法顯示，他仍不認為這些操作足以立刻把湖人推上更高層級。

湖人上季繳出53勝29敗，以西區第4種子身分打進季後賽。他們首輪以6戰淘汰火箭，之後在第二輪不敵雷霆。如今少了詹姆斯這名多年來的領袖與穩定核心，唐西奇雖然具備頂級進攻天賦，但如何帶領全新陣容完成磨合，將是湖人新賽季最關鍵課題。

對湖人而言，外界期待與質疑將同時存在。唐西奇接班後的首個完整新時代，勢必會被放大檢視。

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