NBA／76人五星陣容想爭霸 美媒拿歷史提醒：加入詹姆斯磨合需要時間

費城76人今年休賽季大舉補強，被形容為隊史最具震撼力的休賽季之一，先後加入詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）等明星戰力，加上另外多名新援，讓球隊帳面陣容看起來相當豪華。不過，外界也提醒，76人即使組成令人期待的陣容，新賽季仍不代表成功已經手到擒來。

76人新賽季將由詹姆斯、布朗兩名明星前鋒，搭配馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）與埃奇庫姆（VJ Edgecombe）等核心戰力。這套陣容確實具備高度天賦與進攻火力，但《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）在《The Hoop Collective Podcast》節目中指出，費城仍需要時間磨合，能否真正成為東區強權，還有不少未知數。

馬克斯表示：「要預測他們真的很困難。唯一比較穩定的，可能就是馬克西和埃奇庫姆，對吧？他們是你能確定的兩個人。接下來要看VJ能進步多少，還有Jaylen的狀況。」

馬克斯也提到布朗的合約問題，認為這可能成為76人未來陣容規劃中的一項變數。他說，布朗今年夏天具備延長合約資格，但76人很可能不會在10月19日前完成續約。如此一來，等到明年布朗合約只剩2年時，球隊又會面臨新的討論空間。

「這裡面有很多如果。」馬克斯說，「費城在帳面陣容上非常出色。如果我是不知道背景狀況的人，只是單純看這份名單，我會覺得，哇，這真的很強。但我認為仍有很多問題。可以說，他們現在的位置比4月時好多了，但這支球隊接下來會走向哪裡，仍然存在疑問。」

76人新賽季預期仍會打出一定成績，但究竟能強到什麼程度，仍是討論焦點。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也表示，他對費城新賽季非常感興趣，但同時也無法確定這支球隊最終會打出哪種版本。

溫德霍斯特說：「我對今年的費城很感興趣，也很期待。他們可能贏58場，我認為那大概足以拿下第1種子；但他們也可能只贏44場，我不知道最後會是哪一種結果。」

溫霍斯特指出，76人今年有7名新球員加入，其中幾名球員，尤其是布朗與詹姆斯，都是需要全隊重新適應的類型。雖然他也承認，布朗與詹姆斯過去都已證明自己能有效與其他明星球員共存，但新球隊、新角色與新體系仍需要時間調整。

他也以詹姆斯過去轉隊經驗作為提醒。溫霍斯特表示：「別忘了，2010年的邁阿密熱火開季是9勝8敗。2014年的克里夫蘭騎士開季是19勝20敗，季中時勝率還不到5成。2018-19年湖人則沒有打進季後賽。這就是LeBron的情況，當LeBron加入一支新球隊時，通常需要一段時間。」

溫德霍斯特並不是認為76人得到的是2010年代巔峰版本的詹姆斯。當年的詹姆斯後來帶領熱火拿下2座總冠軍，也在2016年率領騎士封王。但他的重點在於，即使是詹姆斯這樣的傳奇球星，加入新環境後也不一定能立刻讓球隊無縫接軌。

對76人來說，新賽季最大的期待是豪華陣容能否轉化為真正戰績。詹姆斯、布朗、馬克西、安比德與埃奇庫姆的組合，確實讓球隊擁有東區頂級天賦；但球權分配、健康狀態、合約變數與防守磨合，都可能影響最終高度。

76人或許已經擁有衝擊東區榜首的條件，但在真正證明自己之前，這支嶄新的實力勁旅仍有一段路要走。