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NBA／想起不被看好的2022年勇士 小裴頓：進季後賽對手都會有麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊柯瑞、格林、小裴頓。 路透
勇士隊柯瑞、格林、小裴頓。 路透

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外界對於勇士隊新賽季的表現不期不待，勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）直呼想起2022年的感覺。

勇士休賽季補強不多，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和穆迪（Moses Moody）又因傷將長期缺陣。小裴頓近日受訪時笑說，「這很有趣，某種程度上讓我想起2022年的感覺，沒人期待我們能打出什麼成績，但我們仍擁有不錯的老將核心，也有一些有天賦的年輕球員。今年我的目標，也是我給自己的座右銘就是保持健康、享受比賽。」

2020-21賽季勇士僅拿39勝無緣季後賽，2021-22賽季奪冠；勇士上季則是37勝無緣季後賽，巴特勒正如當年的湯普森（Klay Thompson）一樣處於傷勢復健階段。

目前勇士陣中有波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和倫德伯格（Yaxel Lendeborg）等年輕球員，小裴頓表示，「隨著賽季進行，年輕球員會幫我們贏下一些比賽，也能讓老將獲得休息和喘氣時間。等重要時刻來臨時，我想你們都知道，我們一定會挺身而出。我們有30號柯瑞（Stephen Curry），也有格林（Draymond Green），等巴特勒和穆迪都歸隊，誰知道會發生什麼事？」

對於外界不看好勇士，小裴頓霸氣表示，「那真的不重要，只要我們能打進季後賽，我們有柯瑞、格林，還有健康歸隊的巴特勒、霍福特（Al Horford）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。只要關鍵時刻來臨時，我們所有人都保持健康，對手就有麻煩了。不管第8種子還是第1種子，你們都會有麻煩。」

勇士

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