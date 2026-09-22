快訊

校長1句話留她12年！今年師鐸獎最年輕得主是中途學校師 見學生一幕心酸

三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

路透：消息人士稱習近平擬依《八一七公報》 施壓川普停止對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／女兒把弟弟取名「阿努諾比」！尼克冠軍後衛無奈：那不是名字…

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克冠軍後衛艾爾瓦拉多的兩個女兒，想把剛出生的弟弟，取名為爸爸的隊友阿努諾比。 路透。
尼克冠軍後衛艾爾瓦拉多的兩個女兒，想把剛出生的弟弟，取名為爸爸的隊友阿努諾比。 路透。

2026名古屋亞運

尼克冠軍後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）近日與女兒們出現一段爆笑互動，由於兩個女兒一心想把剛出生的弟弟，取名為爸爸的隊友阿努諾比（OG Anunoby），也讓艾爾瓦拉多忍不住糾正，「那不是他的名字。」

影片中，女兒可愛地堅持把弟弟叫做「阿努諾比」，艾爾瓦拉多則糾正，「那不是他的名字。」，沒想到另一個女兒跳出來力挺姊妹，甚至反過來質問，「這不公平。為什麼我們不能叫他阿努諾比？」

在艾爾瓦拉多的女兒心目中，除了爸爸，最喜歡的球員便是全能前鋒阿努諾比。事實上，阿努諾比更是目前尼克最受歡迎的球員之一，尤其他在2026年季後賽的精彩表現，幫助尼克終結紐約長達53年的冠軍荒。

阿努諾比於總冠軍第4戰面對馬刺，完成NBA歷史上最經典的關鍵球之一，當時比賽剩1.2秒，阿努諾比完成關鍵補籃，幫助球隊以107：106，在系列賽取得3：1聽牌優勢。更不可思議的是，這記致勝補籃也替尼克完成一度落後多達29分的史詩級逆轉。

當然，艾爾瓦拉多同樣是尼克擊敗馬刺的重要一員，在5場總冠軍系列賽中，艾爾瓦拉多場均貢獻4.2分、2.6籃板、1.4助攻，持續從板凳席為尼克注入能量。

NBA 艾爾瓦拉多 尼克 爸爸 女兒 馬刺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／女兒把弟弟取名「阿努諾比」！尼克冠軍後衛無奈：那不是名字…

尼克冠軍後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）近日與女兒們出現一段爆笑互動，由於兩個女兒一心想把剛出生的弟弟，取名為爸爸的隊友阿努諾比（OG Anunoby），也讓艾爾瓦拉多忍不住糾正，「那不是他的名字。」

NBA／76人五星陣容想爭霸 美媒拿歷史提醒：加入詹姆斯磨合需要時間

費城76人今年休賽季大舉補強，被形容為隊史最具震撼力的休賽季之一，先後加入詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）等明星戰力，加上另外多名新援，讓球隊帳面陣容看起來相當豪華。不過，外界也提醒，76人即使組成令人期待的陣容，新賽季仍不代表成功已經手到擒來。

NBA／想起不被看好的2022年勇士 小裴頓：進季後賽對手都會有麻煩

外界對於勇士隊新賽季的表現不期不待，勇士防守悍將小裴頓（Gary Payton II）直呼想起2022年的感覺。

NBA／加盟5場就倒！巫師楊恩盼熬過傷痛 集結「4大狀元」拚翻身

巫師上季僅繳出17勝65敗的戰績，排名東區墊底，4屆明星控衛楊恩（Trae Young）加盟後，也僅出賽5場，便在3月因為右大腿股四頭肌挫傷高掛免戰牌，不過楊恩近日登上節目也表示準備將艱難的一年拋在身後。

NBA／楊恩期待巫師新賽季起飛 狂讚狀元郎迪班薩：他是真貨！

自從透過交易來到美國首都華府後，明星後衛楊恩（Trae Young）至今只替巫師出賽5場，如今隨著新賽季到來，他也對能與新隊友並肩作戰感到相當興奮，尤其是迎來狀元新星迪班薩（AJ Dybantsa）。

NBA／活塞明星中鋒搶人大戰！杜倫5年2億仍未點頭 公鹿透納恐成交易主菜

距離NBA各隊展開訓練營僅剩一周，活塞與中鋒杜倫（Jalen Duren）的合約問題仍陷入僵局，在球隊原先提出5年1.9億美元報價後，根據多方報導指出，活塞如今已經進一步將價碼提高至5年2億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。