NBA／女兒把弟弟取名「阿努諾比」！尼克冠軍後衛無奈：那不是名字…

尼克冠軍後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）近日與女兒們出現一段爆笑互動，由於兩個女兒一心想把剛出生的弟弟，取名為爸爸的隊友阿努諾比（OG Anunoby），也讓艾爾瓦拉多忍不住糾正，「那不是他的名字。」

影片中，女兒可愛地堅持把弟弟叫做「阿努諾比」，艾爾瓦拉多則糾正，「那不是他的名字。」，沒想到另一個女兒跳出來力挺姊妹，甚至反過來質問，「這不公平。為什麼我們不能叫他阿努諾比？」

在艾爾瓦拉多的女兒心目中，除了爸爸，最喜歡的球員便是全能前鋒阿努諾比。事實上，阿努諾比更是目前尼克最受歡迎的球員之一，尤其他在2026年季後賽的精彩表現，幫助尼克終結紐約長達53年的冠軍荒。

阿努諾比於總冠軍第4戰面對馬刺，完成NBA歷史上最經典的關鍵球之一，當時比賽剩1.2秒，阿努諾比完成關鍵補籃，幫助球隊以107：106，在系列賽取得3：1聽牌優勢。更不可思議的是，這記致勝補籃也替尼克完成一度落後多達29分的史詩級逆轉。

當然，艾爾瓦拉多同樣是尼克擊敗馬刺的重要一員，在5場總冠軍系列賽中，艾爾瓦拉多場均貢獻4.2分、2.6籃板、1.4助攻，持續從板凳席為尼克注入能量。