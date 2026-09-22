NBA／加盟5場就倒！巫師楊恩盼熬過傷痛 集結「4大狀元」拚翻身

巫師上季僅繳出17勝65敗的戰績，排名東區墊底，4屆明星控衛楊恩（Trae Young）加盟後，也僅出賽5場，便在3月因為右大腿股四頭肌挫傷高掛免戰牌，不過楊恩近日登上節目也表示準備將艱難的一年拋在身後。

楊恩登上波特（Michael Porter Jr.）主持的《Curious Mike》節目，表示已將目光放在新賽季，「對我來說，當然，我必須保持健康，但這完全不是我擔心的事情。去年就是去年，對我而言，我已經準備好上場了，也準備重新打出自己整個職業生涯一直以來的水準，而且還要把它提升到另一個層次。」

離開原本熟悉的環境、來到華盛頓，楊恩反而讓自己得到重新開始的機會，「這對我而言並沒有什麼不同。換了一個地方、換了一個環境，現在反而讓我有一種呼吸到新鮮空氣的感覺，而我已經準備好把握這次機會。」

楊恩在接受波特訪問時，也高度肯定自己身邊的華盛頓隊友與工作人員，並表示自己「一直都很喜歡看到身邊的每個人都開心」。

從陣容來看，巫師擁有一套兼具身材與天賦的陣容，包括昔日選秀榜眼薩爾（Alex Sarr），以及四狀元連線的迪班薩（AJ Dybantsa）、艾頓（Deandre Ayton）、戴維斯（Anthony Davis）和助教尤英（Patrick Ewing）。