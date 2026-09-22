NBA／楊恩期待巫師新賽季起飛 狂讚狀元郎迪班薩：他是真貨！

自從透過交易來到美國首都華府後，明星後衛楊恩（Trae Young）至今只替巫師出賽5場，如今隨著新賽季到來，他也對能與新隊友並肩作戰感到相當興奮，尤其是迎來狀元新星迪班薩（AJ Dybantsa）。

楊恩近日作客波特（Michael Porter Jr.）的Podcast節目時，談到迪班薩給予高度評價，直言自己非常期待與這位天賦備受看好的年輕球員搭檔。他說：「兄弟，他是真貨。」

楊恩坦言，自己剛被交易到巫師時，心裡很清楚球隊短時間內恐怕不會立刻進入贏球模式。不過當巫師最終拿下選秀狀元籤後，他對球隊未來看法開始不同。

「當我被交易時，我當然知道我們不會馬上處在一個能贏球的位置。所以後來我們拿到狀元籤時，我就在想，如果是AJ，那我知道我們會得到一個真正有實力的球員。」楊恩表示。

楊恩。 美聯社

楊恩也提到，自己過去就對迪班薩的比賽內容有所了解，而在親眼看過他打球、與他本人以及他的父親和身邊團隊接觸後，印象更加正面。他說：「我之前對他比賽的所有想法，在我現場看過他、跟他相處過，也和他的父親以及身邊的人接觸後，到目前為止一切都很正面。」

巫師新賽季的面貌預料將與過去幾年大不相同。球隊近3季單季勝場都未能突破20勝，長期處於重建低谷，但今年休賽季透過幾筆關鍵補強，讓外界開始期待他們能逐步反彈。

除了選進迪班薩之外，巫師也透過交易補進楊恩與戴維斯（Anthony Davis）兩名明星球員。若兩人能保持健康，巫師的戰力下限無疑將比過去幾季明顯提升，也讓球隊不再只是單純依靠年輕球員摸索成長。

迪班薩被視為2026年選秀大年的頂級天賦之一，能以狀元身分加入巫師，代表球團把他視為未來重建核心。加上隊內還有多名年輕球員等待進一步成長，巫師期盼在楊恩與戴維斯的帶動下，讓年輕陣容更快進入競爭狀態。