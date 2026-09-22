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NBA／活塞明星中鋒搶人大戰！杜倫5年2億仍未點頭 公鹿透納恐成交易主菜

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞與杜倫的合約問題仍陷僵局，根據多方報導，活塞已將價碼提高至5年2億美元。 美聯社。
活塞與杜倫的合約問題仍陷僵局，根據多方報導，活塞已將價碼提高至5年2億美元。 美聯社。

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距離NBA各隊展開訓練營僅剩一周，活塞與中鋒杜倫（Jalen Duren）的合約問題仍陷入僵局，在球隊原先提出5年1.9億美元報價後，根據多方報導指出，活塞如今已經進一步將價碼提高至5年2億美元。

ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，「活塞與杜倫目前已經陷入僵局，而距離媒體日只剩下7天，他到時候究竟會不會報到、會不會現身，目前存在非常大的不確定性。過去幾周，這方面的消息一直相當安靜，不過雙方已經重新增加溝通。而根據我目前得到的消息，活塞向杜倫提出的報價是5年2億美元。」

身高6呎10吋的杜倫上季場均可以攻下19.5分、10.5籃板，生涯首度入選東區明星隊，同時獲選年度第三隊，打出生涯至今最佳賽季，因此具備簽下最高5年2.87億美元頂薪合約的資格。不過活塞顯然不願讓平均年薪高達5700萬美元的合約占據。

事實上，杜倫進入季後賽後表現明顯下滑，場均數據下降至10.8分、8.5籃板。然而，對於活塞報價的不滿，無論是杜倫或經紀團隊都正考慮接受1年960萬美元的合格報價，打完本季後直接成為完全自由球員。

現實是，即使杜倫選擇接受960萬美元合格報價，並在明年夏天從其他球隊獲得最高4年1.89億美元的頂薪合約，由於只有活塞能夠提供他更長、更大的合約，他最終能賺到的總金額，依舊不會超過活塞目前提出的5年2億美元。

根據原文計算，即使採取這條路線，杜倫兩份合約加總最高約為1.988億美元，杜倫若真的選擇這條路，就代表他押注自己明年進入自由市場後，一定能夠得到頂薪合約。更重要的是，聯盟近日宣布2027-28賽季的薪資上限將增加200萬美元，這項變化也讓杜倫未來的財務計算更加有利。

舉例來說，如果杜倫新賽季接受960萬美元合格報價，接著明年夏天與其他球隊簽下4年頂薪合約，這5年間的總收入將達到約1.988億美元，已非常接近活塞目前提出的5年2億美元。

據傳，國王就是願意提供這類合約的球隊之一，根據《The Athletic》阿米克（Sam Amick）與派特森（Hunter Patterson）報導，另外還有2支球隊對杜倫展現興趣，其中一支就是公鹿。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也透露將有更多球隊加入這場爭奪戰。

NBA記者希德利（Evan Sidery）則提出，公鹿可能以中鋒透納（Myles Turner）搭配選秀資產作為主要交易籌碼，透納本季薪資約為2660萬美元，而且合約將一路延續至2028-29賽季。

原文分析，隨著公鹿逐漸讓陣容年輕化，並開始為未來重整做準備，意味公鹿可能不把透納視為球隊長期規畫的一部分，尤其考量兩人的年齡差距。

現年30歲的透納去年7月才與公鹿簽下一份4年1.09億美元合約，但上季表現下滑，場均大約只有12分、5籃板。

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