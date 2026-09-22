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NBA／尼克開幕戰名單「5搶1」！美媒點名勇士榜眼威斯曼佔優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
NBA記者史坦點名威斯曼可能是競爭尼克最後席位的領先者。 路透。
NBA記者史坦點名威斯曼可能是競爭尼克最後席位的領先者。 路透。

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NBA資深記者史坦（Marc Stein）今日報導尼克隊預計新賽季開幕戰只會帶著14份正式合約，而不是聯盟上限的15份，除非尼克透過其他操作清出薪資空間，否則實際上將形成「5搶1」的競爭局面。他也點名威斯曼（James Wiseman）很可能是競爭最後席位的領先者。

「外界相信，尼克在目前最多可以擁有15份正式合約、仍有2個空缺的情況下，開幕戰（10月22日）之前只會填補其中1席，除非他們先透過另一筆陣容操作降低團隊薪資。」史坦在最新一期《The Stein Line》中指出。

史坦進一步表示，目前尼克距離第二層豪華稅線僅剩略高於300萬美元的空間，足以再容納1份老將底薪合約，卻不足以同時簽下2人，考量尼克目前在中鋒位置上的補強需求，比側翼更加迫切，因此尤班克斯與威斯曼很可能是競爭最後席位的領先者，不過，威斯曼還擁有另一項優勢。

「教頭布朗（Mike Brown）確實相當欣賞威斯曼。而這支新科總冠軍球隊，在唐斯（Karl-Anthony Towns）與佐蒙德（Andre Drummond）之後，看起來也確實需要一名第三中鋒。」史坦透露。

值得一提的是，2020年勇士在選秀會以榜眼籤選進威斯曼時，布朗正是勇士助理教練，因此對於這名來自曼菲斯大學的年輕長人並不陌生。

事實上，2021年布朗就曾公開給予威斯曼極高評價，「威斯曼每天都會做出一些事情，讓你忍不住坐在那裡想，『哇，他剛剛真的做到那件事了嗎？我真的看到了嗎？』。他的上限無可限量。我不知道等到他真正達到巔峰時，還有什麼事情是他做不到的。」

身高6呎11吋、240磅的威斯曼，菜鳥賽季出賽39場、其中27場先發，平均上場21.4分鐘，可以攻下11.5分、5.8籃板。不過他的新人球季最終因右膝半月板撕裂提前結束，此後傷病問題也一路伴隨著他轉戰活塞以及溜馬。

威斯曼 報導 NBA 勇士 尼克 薪資 Karl-Anthony Towns

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