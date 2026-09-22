NBA／「水貨狀元」布朗開砲詹皇！怒控摧毀衛少等球員生涯：有毒行銷機器

隨著詹姆斯（LeBron James）離開湖人隊，2001年狀元布朗（Kwame Brown）指控詹姆斯效力洛杉磯的8個賽季期間，曾「摧毀」多名前隊友的職業生涯，甚至形容詹姆斯是一部「行銷機器」。

布朗接受《The Basketball Show》訪問時，點名「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、肯奈特（Dalton Knecht），甚至將布朗尼（Bronny James）牽扯其中，用來佐證自己的觀點。

「我以前以為詹姆斯就是一個普通的個體，後來我才發現，他其實是一個團體的一部分。詹姆斯是一部機器，是一部行銷機器，他並不是單純的一個人。當我意識到這件事情後，你會發現，當你面對一部機器時，它會排放出有毒廢料。所以，為了讓這部機器看起來光鮮亮麗，它會摧毀周遭的東西。」

接著布朗直接點名幾名球員，「如果你看看那些被他摧毀的職業生涯，衛斯特布魯克就是一個。還有肯奈特，因為他的兒子，肯奈特沒有得到真正發展的機會。」

布朗甚至將時間一路拉回詹姆斯2014年重返騎士隊的時期，當年騎士以狀元籤選中維金斯（Andrew Wiggins），但隨後就在涉及「愛神」勒夫（Kevin Love）的交易中將他送走。

「還有當時他去到那裡，維金斯才剛成為選秀狀元，他們就開始編造關於維金斯的故事，然後把他交易出去換來勒夫。我知道那是什麼感覺，所以每當我看到他去一支新的球隊時，我都會想，好吧，我想知道這一次又是哪一名球員必須被犧牲，才能讓這部機器繼續維持現在看起來的樣子。」