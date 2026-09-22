快訊

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

整理包／2026中秋烤肉地圖來了！六都合法地點一次看 違規最高罰6千

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「水貨狀元」布朗開砲詹皇！怒控摧毀衛少等球員生涯：有毒行銷機器

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗指控詹姆斯「摧毀」多名前隊友的職業生涯，甚至形容詹姆斯是「行銷機器」。 路透。
布朗指控詹姆斯「摧毀」多名前隊友的職業生涯，甚至形容詹姆斯是「行銷機器」。 路透。

2026名古屋亞運

隨著詹姆斯（LeBron James）離開湖人隊，2001年狀元布朗（Kwame Brown）指控詹姆斯效力洛杉磯的8個賽季期間，曾「摧毀」多名前隊友的職業生涯，甚至形容詹姆斯是一部「行銷機器」。

布朗接受《The Basketball Show》訪問時，點名「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、肯奈特（Dalton Knecht），甚至將布朗尼（Bronny James）牽扯其中，用來佐證自己的觀點。

「我以前以為詹姆斯就是一個普通的個體，後來我才發現，他其實是一個團體的一部分。詹姆斯是一部機器，是一部行銷機器，他並不是單純的一個人。當我意識到這件事情後，你會發現，當你面對一部機器時，它會排放出有毒廢料。所以，為了讓這部機器看起來光鮮亮麗，它會摧毀周遭的東西。」

接著布朗直接點名幾名球員，「如果你看看那些被他摧毀的職業生涯，衛斯特布魯克就是一個。還有肯奈特，因為他的兒子，肯奈特沒有得到真正發展的機會。」

布朗甚至將時間一路拉回詹姆斯2014年重返騎士隊的時期，當年騎士以狀元籤選中維金斯（Andrew Wiggins），但隨後就在涉及「愛神」勒夫（Kevin Love）的交易中將他送走。

「還有當時他去到那裡，維金斯才剛成為選秀狀元，他們就開始編造關於維金斯的故事，然後把他交易出去換來勒夫。我知道那是什麼感覺，所以每當我看到他去一支新的球隊時，我都會想，好吧，我想知道這一次又是哪一名球員必須被犧牲，才能讓這部機器繼續維持現在看起來的樣子。」

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／為兒子「高掛球鞋」！ 法名將貝頓告別21年籃球生涯：爸爸不打球了

37歲法國老將貝頓（Nicolas Batum）今日正式宣布退休，結束長達18年的NBA生涯，而在告別籃球的這天，他帶著10歲兒子艾登（Ayden），回到法國諾曼第當年展開籃球生涯的體育館，並親口告訴孩子，「爸爸不打球了。」

NBA／尼克開幕戰名單「5搶1」！美媒點名勇士榜眼威斯曼佔優勢

根據NBA記者史坦（Marc Stein）今日報導，尼克預計新賽季開幕戰只會帶著14份正式合約，而不是聯盟上限的15份，除非尼克透過其他操作清出薪資空間，否則實際上將形成「5搶1」的競爭局面。他也點名威斯曼（James Wiseman）很可能是競爭最後席位的領先者。

NBA／「水貨狀元」布朗開砲詹皇！怒控摧毀衛少等球員生涯：有毒行銷機器

隨著詹姆斯（LeBron James）離開湖人，前湖人狀元布朗（Kwame Brown）指控詹姆斯效力洛杉磯的8個賽季期間，曾「摧毀」多名前隊友的職業生涯，甚至形容詹姆斯是一部「行銷機器」。

NBA／30年前為「教練夢」拒絕！ 名人堂教頭瑞佛斯轉戰NBC球評

今年正式入選奈史密斯籃球名人堂的名帥瑞佛斯（Doc Rivers），今日確定結束長達數十年的執教生涯，並親口強調自己「百分之百退休」，宣布新賽季將擔任NBC、Peacock以及NBCSN的NBA比賽球評，同時也可能參與棚內節目，展開籃球人生的下一個篇章。

NBA／湖人曾有意選下 老鷹愛沙尼亞新秀中鋒整季報銷

老鷹隊傳出壞消息，新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）因右膝前十字韌帶撕裂，預計整季報銷。

NBA／諾維茨基坦言奈許轉戰太陽後關係變冷 退休後重新找回兄弟情

獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）與昔日隊友奈許（Steve Nash），近日在「諾維茨基金會網球經典賽」活動中談到兩人多年來的友情變化。兩人生涯初期曾一同效力達拉斯獨行俠，直到奈許在2004年離隊轉戰鳳凰城太陽，這段隊友情也因此一度出現變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。