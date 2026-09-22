NBA／ 30年前為「教練夢」拒絕！ 名人堂教頭瑞佛斯轉戰NBC球評

今年正式入選奈史密斯籃球名人堂的名帥瑞佛斯（Doc Rivers），今日確定結束長達數十年的執教生涯，並親口強調自己「百分之百退休」，宣布新賽季將擔任NBC、Peacock以及NBCSN的NBA比賽球評，同時也可能參與棚內節目，展開籃球人生的下一個篇章。

有趣的是，瑞佛斯與NBC的緣分其實早在30年前就差點開始。1996年結束球員生涯時，NBC就曾邀請瑞佛斯擔任NBA球評，不過當時他無法向《NBC Sports》時任主席艾伯索（Dick Ebersol）保證未來不會轉往教練發展，因此最終沒有接受邀請。

如今30年過去，瑞佛斯終於可以給出當年無法給出的答案，「我可以很坦白地說，我百分之百退休了。我走過一段很漫長的旅程，最後甚至進入了名人堂，我真的非常感激自己能夠執教、也能夠打球這麼長的時間。這是第一次，我可以把100％的注意力放在電視工作上，而這正是我非常期待的事情。」

對於重返轉播台，瑞佛斯表示，「我熱愛打球，也熱愛執教，而且我一直都很喜歡談論籃球。我對過去在NBC工作的日子有很多美好的回憶，很興奮能夠再次回來，並和這麼有才華的團隊一起分享我的觀點。這個賽季應該會非常有趣，我已經等不及了。我的人生其實沒有太多休息時間，我一直都待在籃球身邊，而這是一種讓我繼續留在這項運動中的方式。」

「仔細想想，我當過球員、當過教練、待過球隊管理層，也做過電視工作，幾乎籃球世界裡能做的事情我都做過。這讓我擁有一個很有趣的視角，希望我能夠把這些分享給觀眾。我想我一直都是一個相當誠實的人。我一直都在讚揚這項運動，但同時也會說出真話。我不認為有人會對誠實，以及你說出真相的方式有什麼問題。有些時候，你可能會因為說出真話而冒犯一些人，但我從來沒有真正擔心過這件事。」

事實上，這並非瑞佛斯第一次替NBC工作，他曾在2012年倫敦奧運期間擔任棚內球評，如今相隔14年再次回歸。

NBC Sports執行製作人兼總裁弗洛德（Sam Flood）表示，「距離瑞佛斯上一次在2012年倫敦奧運替我們擔任棚內球評已經過了14年，我們非常高興能夠再次迎接他回到NBC Sports團隊。他曾率領塞爾提克奪下2008年NBA總冠軍，加上球員與教練時期累積將近40年的NBA經驗，我們很興奮能夠再替團隊加入一位名人堂成員。」

瑞佛斯的執教生涯相當輝煌，2000年執教魔術時曾獲選年度最佳教練，2008年率領塞爾蒂克奪下NBA總冠軍，2010年又再次殺進總冠軍賽，生涯更4度擔任明星賽總教練，執教生涯累積1194勝，高居NBA史上第6，2059場執教場次則排名歷史第4，先後執教魔術、塞爾提克、快艇、76人與公鹿，更曾執教過40名明星球員、21名年度最佳陣容成員，以及2023年MVP安比德（Joel Embiid）。

而在成為教練之前，瑞佛斯自己同樣擁有漫長的球員生涯，1983年NBA選秀會上，他在第31順位被選中，NBA生涯主要效力老鷹，也曾披過快艇、尼克與馬刺戰袍，並在1988年入選明星賽。

1996年退休後，瑞佛斯隨即進入《Turner Sports》展開球評工作3年，直到1999年正式轉往教練席；2003-04年以及2023年，他也曾在兩段執教工作的空檔加入《ESPN》。

值得一提的是，瑞佛斯加入NBC後，甚至有機會與兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）一起工作。過去瑞佛斯曾在2015年至2018年執教小瑞佛斯，兩人也成為NBA史上第一對由父親擔任總教練、親自執教兒子的父子檔，如今奧斯汀同樣是NBC球評。

不僅兒子，NBC球評團隊中更有不少瑞佛斯過去的弟子，包括名人堂球星麥格瑞迪（Tracy McGrady）、希爾（Grant Hill）、「第六人」克勞佛（Jamal Crawford）以及史卡拉布里尼（Brian Scalabrine）。

「當我得到這個機會時，其中一件讓我想到的事情就是，我很希望能夠跟Austin一起工作。能夠跟他一起搭檔一定會非常有趣。仔細想想，這裡一半的工作人員不是曾經被我執教過，就是我是他的爸爸。我甚至還跟米勒（Reggie Miller）打過架，這想起來更好笑。所以我跟這群人之間有這麼多連結，真的很酷。」