NBA／湖人曾有意選下 老鷹愛沙尼亞新秀中鋒整季報銷

今年正式入選奈史密斯籃球名人堂的名帥瑞佛斯（Doc Rivers），今日確定結束長達數十年的執教生涯，並親口強調自己「百分之百退休」，宣布新賽季將擔任NBC、Peacock以及NBCSN的NBA比賽球評，同時也可能參與棚內節目，展開籃球人生的下一個篇章。

2026-09-22 11:31