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NBA／湖人曾有意選下 老鷹愛沙尼亞新秀中鋒整季報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹愛沙尼亞新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）。 路透
老鷹愛沙尼亞新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）。 路透

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老鷹隊傳出壞消息，新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）因右膝前十字韌帶撕裂，預計整季報銷。

現年22歲的維薩爾出生於愛沙尼亞，大四賽季在北卡大學出賽31場，場均攻下17.0分8.7籃板1.2阻攻，三分命中率42.6%。傳出湖人隊原先有意選他，以現金向公牛隊交易來第56順位選秀權，但他在第52順位被快艇隊選中，隨後被交易到老鷹隊，湖人後來也將第56順位交易到獨行俠隊。

據ESPN報導，維薩爾9月15日訓練中受傷，將在10月接受手術。

老鷹同時宣布簽下後衛麥克尼利（Isaac McKneely），他在夏季聯賽出賽2場，平均上場18.9分鐘，得到6.7分1.6籃板2.0助攻。

老鷹 湖人

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