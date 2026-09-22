聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／湖人曾有意選下 老鷹愛沙尼亞新秀中鋒整季報銷
老鷹隊傳出壞消息，新秀中鋒維薩爾（Henri Veesaar）因右膝前十字韌帶撕裂，預計整季報銷。
現年22歲的維薩爾出生於愛沙尼亞，大四賽季在北卡大學出賽31場，場均攻下17.0分8.7籃板1.2阻攻，三分命中率42.6%。傳出湖人隊原先有意選他，以現金向公牛隊交易來第56順位選秀權，但他在第52順位被快艇隊選中，隨後被交易到老鷹隊，湖人後來也將第56順位交易到獨行俠隊。
據ESPN報導，維薩爾9月15日訓練中受傷，將在10月接受手術。
老鷹同時宣布簽下後衛麥克尼利（Isaac McKneely），他在夏季聯賽出賽2場，平均上場18.9分鐘，得到6.7分1.6籃板2.0助攻。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。