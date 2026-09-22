NBA／諾維茨基坦言奈許轉戰太陽後關係變冷 退休後重新找回兄弟情

獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）與昔日隊友奈許（Steve Nash），近日在「諾維茨基金會網球經典賽」活動中談到兩人多年來的友情變化。兩人生涯初期曾一同效力達拉斯獨行俠，直到奈許在2004年離隊轉戰鳳凰城太陽，這段隊友情也因此一度出現變化。

諾維茨基透露，奈許當年離開達拉斯後，兩人的關係確實受到影響，不過隨著時間過去，彼此又重新建立起深厚情誼。

諾維茨基表示：「我覺得我們的關係是從非常火熱，變得非常冷淡，然後又重新變得非常火熱。他離開我們之後，有一段時間彼此的關係確實有點冷。」

不過，退休後兩人關係逐漸回溫，甚至比過去更加親近。諾維茨基說：「我們退休後真的愈來愈重新連結在一起，開始帶著家人一起旅行。感覺就像回到2000年代初期一樣，所以能夠再次用這樣的方式和他重新建立連結，真的非常有趣。他是我最好的朋友之一。」

奈許則以玩笑方式回應，笑稱自己已經「受夠」諾維茨基，但最後也強調，如今兩人能維持這樣的友情，對他而言意義重大。

奈許開玩笑說：「是的，我已經受夠Dirk了。我們在一起的時間實在太多了。」

他也認真表示，兩人能從年輕時一起在NBA成長，到後來各自堅持並建立屬於自己的職業生涯，再到如今成為一輩子的朋友，甚至讓彼此家人也像家人一樣親近，這是一份非常珍貴的禮物。

奈許說：「這是一段不可思議的旅程。能和一個人在聯盟最容易受影響、最正在成形的年紀一起打球，然後彼此都堅持下來，打造自己的生涯，最後還能成為朋友，甚至是家人般的朋友，這意義重大。能讓我們的家人也像一家人一樣，是我們職業生涯帶來的一份很棒禮物。」