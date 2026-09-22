NBA／為兒子「高掛球鞋」！ 法名將貝頓告別21年籃球生涯：爸爸不打球了

37歲法國老將貝頓（Nicolas Batum）今日正式宣布退休，結束長達18年的NBA生涯，而在告別籃球的這天，他帶著10歲兒子艾登（Ayden），回到法國諾曼第當年展開籃球生涯的體育館，並親口告訴孩子，「爸爸不打球了。」

貝頓發布的退休影片，以「21年了，是時候回家了」揭開序幕，隨後他與兒子走進這座對自己別具意義的體育館，當兒子詢問爸爸是否真的要從籃球場退休時，貝頓給出肯定答案。

「是的，就這樣了，爸爸不打籃球了。我已經打了很長一段時間……20年的職業生涯，真的很久。18年NBA生涯，還有15年效力法國國家隊……一切都結束了。」

事實上，貝頓過去幾年他就曾多次透露退休念頭，甚至在上季開打前就坦言，這很可能會是最後一季。上季與快艇簽下一紙2年1150萬美元合約後，今年7月球隊也決定不執行他下季的球隊選項，最終貝頓選擇正式結束球員生涯。

貝頓在進入NBA前曾於法國職業聯賽征戰2個賽季，隨後在2008年NBA選秀首輪第25順位被火箭選中，隨即在選秀夜被交易至拓荒者，並在波特蘭度過生涯前7個賽季，之後陸續效力黃蜂，並於2020年加入快艇，除了2023-24賽季曾因哈登（James Harden）交易案轉戰76人57場之外，生涯最後6季大部分時間都披著快艇戰袍。

身高6呎7吋的貝頓生涯出賽1205場例行賽，場均繳出9.6分、4.7籃板，三分球命中率37.1％。他能防守多個位置、拉開進攻空間，同時具備優秀的傳球能力與籃球智商，很少在場上犯下不必要的錯誤，也因此成為教練相當信任的球員，是聯盟中相當具有代表性的「3D側翼」。

貝頓生涯顛峰則在2016-17賽季效力黃蜂期間，當時場均可以攻下15.1分，而生涯前7個拓荒者賽季則平均繳出11.2分，上季則替快艇出賽74場，場均攻下4分，三分球命中率達到40％。

除了18年的NBA生涯，貝頓留給家鄉法國最深刻的記憶，無疑來自國家隊，他曾幫助法國在2020東京奧運以及2024巴黎奧運連續摘下銀牌，也在2014年、2019年世界盃拿下銅牌，並於2011年、2013年與2015年歐錦賽站上頒獎台，其中2020東京奧運四強面對斯洛維尼亞，更留下生涯最經典的防守之一。

當時法國在比賽最後關頭僅領先1分，斯洛維尼亞發動最後一波進攻，眼看普萊佩里奇（Klemen Prepelič）準備完成致勝上籃，貝頓從後方殺出完成關鍵封阻，直接替法國守住90：89勝利，也將球隊送進與美國爭奪金牌的決賽。

至於2024年巴黎奧運，也成為貝頓整段籃球生涯最難忘的回憶，當時法國在準決賽擊敗德國、成功闖進金牌戰，貝頓回憶這一刻時直言，那是「我經歷過最美好的籃球時刻。」

如今，從NBA征戰1205場，到披著法國戰袍站上奧運頒獎台，貝頓決定把時間留給家人，「我決定退休有幾個原因。我想回家陪你，我要好好照顧你，也把位置留給其他人。我想我已經完成自己的使命了。我與法國國家隊的旅程在兩年前就已經結束，現在NBA生涯也結束了。當你像我一樣打了這麼久的籃球，到了一個時間點，你就必須知道什麼時候該停下來……我已經完成所有我需要完成的事情。」