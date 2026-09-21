NBA／勇士動用最後雙向合約名額 押寶6呎9吋年輕長人

在夏季聯賽打出亮眼表現後，岡薩加大學出身的6呎9吋長人艾克（Graham Ike）獲得金州勇士青睞。根據消息，勇士將與艾克簽下2年雙向合約，讓這名落選新秀有機會在NBA舞台爭取更多出賽機會。

艾克今年夏季聯賽代表勇士出賽10場，平均上場21.2分鐘，繳出10.0分、7.2籃板、1.0阻攻，聯手倫德伯格（Yaxel Lendeborg）幫助勇士在奪下拉斯維加斯夏季聯賽冠軍。對選秀落選的艾克來說，這正是他希望向NBA球隊證明的事情：自己能打出贏球籃球，也能在團隊體系中扮演有效角色。

艾克早在6月勇士夏季聯賽媒體日受訪時就曾表示，贏球能力是他最想展現的特質。他說：「贏球籃球是最高層級的東西，尤其是在夏季聯賽剛開始時，就是要展現我能夠贏球。打出好的籃球、有結構的籃球，保持良好空間，攻守兩端都有很棒能量，然後贏球。」

艾克將佔據勇士最後一個雙向合約名額，前面2人分別是克萊爾（LJ Cryer）、萊昂斯（Malevy Leons），至於2026年第二輪新秀瓊斯（Lajae Jones）的未來安排仍有待決定。

即便只是雙向合約，艾克仍有機會在勇士獲得實際上場時間。勇士目前陣容年齡偏高，而總教練柯爾（Steve Kerr）過去也不吝給予雙向合約球員機會。最近例子就是「袋棍球巨星」史賓瑟（Pat Spencer），他上季原本拿雙向合約，後來趁主力球員因傷缺陣時把握機會，最終轉為標準合約。

再往前看，現效力灰熊的射手傑洛米（Ty Jerome），也曾在2022-23年賽季於勇士開啟後續發展契機，之後才在克里夫蘭騎士有所突破。

勇士前場目前擁有格林（Draymond Green）、霍福特（Al Horford）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等老將，整體年齡偏大、運動能力也不算突出。艾克的加入，能替前場輪替注入年輕活力與身體對抗性。他具備良好籃板能力，也有柔和手感，更能理解勇士大量跑動與傳導的進攻體系，因此他一直把勇士視為非常適合自己的球隊。

艾克曾說，勇士是自己的首選。他表示：「這是第一選擇，當我聽到這個機會時，我和經紀人達成共識，認為根據他們的打法、這裡的文化，以及整個組織和裡面的人，這是對我最好的決定。這裡有很多空間、很多連續性，也有很多在戰術中自由流動的部分，不一定都是事先設計好的動作，而是大家彼此讀取、互相配合。」

除了球風契合，艾克的競爭心也符合勇士需要。勇士夏季聯賽媒體日上，有記者問他，岡薩加大學總教練費尤（Mark Few）在他展開NBA生涯前是否給過任何建議。艾克毫不遲疑回答：「不要踮著腳走進酒吧鬥毆現場。」

這句話是費尤給他的提醒，意思是面對機會時不能猶豫或畏縮，而是要做好準備、全力投入。

「就是要準備好迎接機會，當機會來臨時要已經準備好了。教練告訴我，這會是一條更艱難的路，所以要享受這個磨練過程。」艾克解釋道。