NBA／庫明加也羨慕！湯普森兄弟皆拿破億美元合約 創史上首見紀錄

雙胞胎兄弟阿門・湯普森（Amen Thompson）與奧薩爾・湯普森（Ausar Thompson）在今年休賽季可說是羨煞庫明加（Jonathan Kuminga）等想爭取大約的年輕小將們，雙雙提前拿下破億美元的延長合約，正式改寫聯盟歷史。

根據報導，效力活塞的Ausar同意與球隊簽下5年1.55億美元的合約，且為全額保障。隨著這份合約出爐，Ausar與Amen也成為NBA史上第一對各自拿到至少1億美元合約的兄弟檔，兩人的新約總值合計高達3.63億美元。

至於哥哥Amen稍早之前已經和火箭達成5年2.08億美元的合約協議。這對雙胞胎兄弟在2023年一同進入NBA，當時火箭以第4順位選進Amen，活塞則緊接著以第5順位挑中Ausar，從選秀夜開始就被外界視為極具話題性的兄弟檔新星。

Ausar上季在活塞打出鮮明防守價值，平均繳出9.9分、5.7籃板、3.1助攻，並以場均2.0抄截領先全聯盟，最終入選年度防守第一隊，同時在年度最佳防守球員票選中名列第3。

他的防守影響力也延續到季後賽。Ausar在14場季後賽中平均貢獻2.0抄截、1.8阻攻，成為自2020年戴維斯（Anthony Davis）之後，首位能在單一季後賽旅程累積至少25次抄截、25次阻攻的球員。

Amen在火箭同樣建立起以防守與全能性為核心的名聲。他在2024-25年賽季入選年度防守第一隊，上季更進一步打出生涯最佳表現，平均攻下18.3分、7.8籃板、5.3助攻、1.5抄截，逐漸成為火箭未來陣容的重要核心。

從同年選秀第4與第5順位進入聯盟，到如今分別成為火箭與活塞重點栽培的年輕基石，湯普森兄弟只用短短幾年就把天賦轉化為實質身價。隨著兩人都獲得球團重金續留，這對雙胞胎未來有機會持續撰寫屬於自己的歷史。