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NBA／布朗備戰76人首季超特別 義大利練擊劍、埃及金字塔上空跳傘

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗。 美聯社
布朗。 美聯社

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布朗（Jaylen Brown）今年休賽季轉戰費城76人後，正用相當不同尋常的方式備戰自己在新東家的第一個賽季。這位29歲前鋒近日被目擊現身義大利，在米蘭附近一處訓練設施穿上全套擊劍裝備，與一名來自加拿大、名叫德格魯特（DeGroot）的年輕花劍選手一起練習對抗。

根據X平台公開的影片，布朗在訓練中相當投入，不只是嘗試擊劍動作，也專注理解這項運動的細節與思維方式。這段擊劍體驗，也成為他今年休賽季訓練計畫中最新一項特殊安排。相較一般NBA球員休賽季主要圍繞重量訓練、投籃與技術課表，布朗這次顯然把備戰範圍延伸到更多不同領域。

事實上，這名76人新援近幾周除了籃球訓練，也參與多項與格鬥、刺激挑戰相關的活動，作為迎接費城生涯首季前的準備。他先前才在埃及吉薩金字塔上空完成跳傘，藉此面對自己的懼高心理，也為20多歲生涯即將結束留下特殊紀念。從他在Instagram分享的影片可以看到，布朗在跳出飛機前先低頭祈禱，接著完成這次高空挑戰。

完成埃及之行後，布朗又前往奈及利亞拉哥斯，透過自己的7uice Foundation基金會參與一場業餘拳擊表演賽。從擊劍、跳傘到拳擊，布朗今年休賽季的訓練安排不只追求身體狀態，也像是在透過不同運動挑戰專注力、反應、膽識與對抗性。

當然，布朗並未放下籃球本業。他休賽季仍持續進行籃球訓練，並與知名投籃教練「Lethal Shooter」合作調整外線手感，也和76人新任助理教練漢迪（Phil Handy）一起進行技術訓練。

對於過去10季都效力波士頓的布朗來說，這次休賽季無論身處環境、訓練內容或心態轉換，都與以往大不相同。

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