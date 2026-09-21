NBA／小鮑爾加盟怎麼搭愛德華？ 灰狼主帥提出進攻運轉關鍵

灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle）與前鋒里德（Naz Reid）後，迎來明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball），至於如何與一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）共存，也成為總教練芬奇（Chris Finch）新賽季的重要課題。

芬奇近日接受《MinnPost》記者羅伯森（Britt Robson）訪問時，坦言目前仍希望先觀察兩名球星實際搭配後會產生什麼效果，「以我現在的角度來看，我想先看看事情會如何發展。球隊的風格肯定是由最好的球員決定，而我們仍然擁有他們。我仍然可以看到，我們很大一部分的進攻體系會繼續圍繞愛德華運轉。」

不過芬奇認為，小鮑爾的到來有機會讓灰狼整體進攻變得更加流暢，「只是我認為，我們現在有機會打得更快，成為一支傳球更好的球隊，也許大家可以從更多無球跑動中獲益。再加上戈貝爾（Rudy Gobert），我們可以做很多不同的事情，所以我認為所有東西都能再稍微打磨得更精緻一些。但最終，我們很大一部分的球隊風格，仍然會圍繞愛德華運轉。」

除了兩大球星如何共存之外，芬奇也期待麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）能夠在新賽季更上一層樓，同時希望灰狼提升比賽節奏以及球的流動。灰狼上季場均助攻僅排名聯盟第16，新賽季希望藉此進一步改善進攻效率。

灰狼年僅19歲的長人貝林格。 路透

另一項重要課題，則是已展現不少潛力、年僅19歲的長人貝林格（Joan Beringer），芬奇也希望他能夠扛起戈貝爾身後的替補中鋒角色。

「你必須了解，就像所有年輕球員一樣，他一定會有不穩定的時候。我看待這件事的方式是，這些不穩定究竟是自己造成的，還是單純來自年輕球員成長過程中的起伏？我認為貝林格肯定會是後者。」

「他必須找到一個平衡，在維持努力程度的同時，也要控制那種什麼球都想衝上去爭取的念頭。還有犯規問題。他總是會倒在地上，你知道嗎？而且很多時候會因為過度積極，反而讓自己失去防守位置。」

不過芬奇並不認為這是難以解決的問題，反而認為一名球員「太積極」總比缺乏拚勁來得容易調整，「但要教他稍微收斂一點，總比另一種情況好，也就是你必須一直想辦法讓一名球員提升積極程度。」