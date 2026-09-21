快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／看尼克奪冠心情複雜！探花巴瑞特認「有點酸」：但我替他們高興

聯合新聞網／ 綜合報導
巴瑞特近日談到對於尼克奪下總冠軍的心情，坦言第一時間感到有些「心酸」。 美聯社。
巴瑞特近日談到對於尼克奪下總冠軍的心情，坦言第一時間感到有些「心酸」。 美聯社。

2026名古屋亞運

尼克探花、現效力暴龍加拿大好手巴瑞特（RJ Barrett），近日接受《CBC Sports》訪問談到對於前東家奪下總冠軍的心情，並坦言第一時間感到有些「心酸」。

「對我來說，一開始肯定有一點酸，確實有一點。因為我們暴龍輸了，我們第一輪就出局，所以那真的很難受。如果冠軍要由其他任何一支球隊拿下，那我很高興是他們。」

巴瑞特表示，自己至今仍與不少尼克球員保持聯繫，奪冠後也主動打電話向昔日隊友送上祝福，「你知道，我在那裡還是有朋友。我有打電話關心那些傢伙，也跟他們說恭喜。那支球隊其中一個人現在甚至已經來到暴龍，所以一切都很好。」

「市長還特別提到了我和奎克利，所以我們永遠都會和那裡有所連結。就像我說的，我真的非常替他們高興，只希望能把一些那樣的成功帶到這裡來。」巴瑞特補充道。

巴瑞特的NBA生涯正是從紐約開始，他在2019年選秀會以首輪第3順位被尼克選中，並在球隊效力約4個半賽季，直到2023年12月，尼克與暴龍完成重磅交易，巴瑞特與奎克利一同被送往多倫多，尼克則得到阿努諾比（OG Anunoby）等球員。

離開尼克後，巴瑞特依舊維持穩定的進攻輸出。上賽季他替暴龍出賽57場，平均繳出19.3分、5.3籃板與3.3助攻。

NBA 暴龍 尼克 加拿大 RJ Barrett

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

NBA／小鮑爾加盟怎麼搭愛德華？ 灰狼主帥提出進攻運轉關鍵

灰狼送走明星大前鋒藍道（Julius Randle）與前鋒里德（Naz Reid）後，迎來明星控衛小鮑爾（LaMelo Ball），至於如何與一哥「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）共存，也成為總教練芬奇（Chris Finch）新賽季的重要課題。

NBA／看尼克奪冠心情複雜！探花巴瑞特認「有點酸」：但我替他們高興

前尼克探花、現效力暴龍的加拿大好手巴瑞特（RJ Barrett），近日接受《CBC Sports》訪問談到對於前東家奪下總冠軍的心情，並坦言第一時間感到有些「心酸」。

NBA／昔日核心久違合體！暴龍打造金色迅猛龍 封羅瑞「GOAT」

暴龍昨日在楓葉廣場舉辦「Kyle's Block Party」活動，向6屆全明星傳奇後衛羅瑞（Kyle Lowry）致敬，有趣的是，球團未按照傳統打造一座本人銅像，而是推出一隻金色迅猛龍雕像，並將他稱為「暴龍隊史最偉大球員」。

NBA／連襟是道奇塞揚強投 拉文曾夢想取代「神鱒」守天使中外野

談到拉文（Zach LaVine），球迷第一時間想到的便是他華麗優美的灌籃身影，但另一方面，拉文和棒球竟然還有很深的淵源。

NBA／心碎告別女兒 唐西奇返回洛杉磯備戰新賽季

NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Dončić）也將從家鄉斯洛維尼亞回到洛杉磯，今天他還在社群發了一系列兩位女兒的照片，和女兒心碎告別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。