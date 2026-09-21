NBA／看尼克奪冠心情複雜！探花巴瑞特認「有點酸」：但我替他們高興

前尼克探花、現效力暴龍的加拿大好手巴瑞特（RJ Barrett），近日接受《CBC Sports》訪問談到對於前東家奪下總冠軍的心情，並坦言第一時間感到有些「心酸」。

「對我來說，一開始肯定有一點酸，確實有一點。因為我們暴龍輸了，我們第一輪就出局，所以那真的很難受。如果冠軍要由其他任何一支球隊拿下，那我很高興是他們。」

巴瑞特表示，自己至今仍與不少尼克球員保持聯繫，奪冠後也主動打電話向昔日隊友送上祝福，「你知道，我在那裡還是有朋友。我有打電話關心那些傢伙，也跟他們說恭喜。那支球隊其中一個人現在甚至已經來到暴龍，所以一切都很好。」

「市長還特別提到了我和奎克利，所以我們永遠都會和那裡有所連結。就像我說的，我真的非常替他們高興，只希望能把一些那樣的成功帶到這裡來。」巴瑞特補充道。

巴瑞特的NBA生涯正是從紐約開始，他在2019年選秀會以首輪第3順位被尼克選中，並在球隊效力約4個半賽季，直到2023年12月，尼克與暴龍完成重磅交易，巴瑞特與奎克利一同被送往多倫多，尼克則得到阿努諾比（OG Anunoby）等球員。

離開尼克後，巴瑞特依舊維持穩定的進攻輸出。上賽季他替暴龍出賽57場，平均繳出19.3分、5.3籃板與3.3助攻。