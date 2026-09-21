NBA／昔日核心久違合體！暴龍打造金色迅猛龍 封羅瑞「GOAT」

暴龍昨日在楓葉廣場舉辦「Kyle's Block Party」活動，向6屆全明星傳奇後衛羅瑞（Kyle Lowry）致敬，有趣的是，球團未按照傳統打造一座本人銅像，而是推出一隻金色迅猛龍雕像，並將他稱為「暴龍隊史最偉大球員」。

這隻金色迅猛龍身穿羅瑞招牌7號球衣，手中還抱著一顆籃球，而雕像下方的銘牌更直接寫著，「The Greatest Raptor of All Time（暴龍隊史最偉大球員）」。

如此特殊的致敬方式曝光後，也立即在暴龍球迷之間掀起討論，原因在於「隊史最偉大球員」這個頭銜，多年來另一名傳奇球星卡特（Vince Carter）同樣被視為強力人選。

不過若從隊史紀錄來看，羅瑞同樣留下難以撼動的成就，不僅替暴龍效力9個賽季，陪伴球隊從東區勁旅一路走向巔峰，更在2019年與雷納德（Kawhi Leonard）等人攜手奪下隊史首座NBA總冠軍。結束暴龍生涯時，更以4277次助攻、873次抄截，以及1518顆三分球命中數，排名隊史榜首，601場出賽與10540分則都排名隊史第二。

此外，多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）也在活動中親自頒發「城市之鑰」（Key to the City）給羅瑞，並稱他是「羅瑞帶給多倫多的，遠遠不只是球場上那些令人難忘的時刻，他把自己的心也獻給了這座城市。他的領導能力、決心與慷慨，展現了多倫多最好的一面。羅瑞永遠都會是一名冠軍、一位以多倫多為榮的人，也是暴龍隊史最偉大的球員。能夠將城市之鑰頒給他，是我的榮幸。」

現場也出現讓暴龍球迷相當懷念的一幕，羅瑞與攜手6個賽季的德羅展（DeMar DeRozan）、席亞康（Pascal Siakam）、阿努諾比（OG Anunoby）以及范弗利特（Fred VanVleet）再度聚首合影，昔日暴龍核心成員同框，瞬間勾起球迷對那段黃金年代的回憶。

羅瑞效力暴龍期間平均能繳出17.5分、4.9籃板、7.1助攻，並從2014-15至2019-20賽季連續6年入選明星賽，2015-16賽季更入選年度第三隊，暴龍也宣布將於2027年1月11日在主場豐業銀行體育館，正式退休他的7號球衣。