NBA／連襟是道奇塞揚強投 拉文曾夢想取代「神鱒」守天使中外野

談到拉文（Zach LaVine），球迷第一時間想到的便是他華麗優美的灌籃身影，但另一方面，拉文和棒球竟然還有很深的淵源。

日前接受專訪時，31歲的拉文除了提到自己即將邁入生涯第13個賽季，更聊到自己和棒球之間的緣分。拉文透露，他的連襟正是道奇隊塞揚強投史奈爾（Blake Snell），兩人早已相識。史奈爾來自西雅圖，而拉文從小也曾打棒球，甚至一度以為自己未來會成為棒球選手。

「我妻子的姊姊嫁給了Blake，所以我們很早就認識了。他來自西雅圖，這真的很酷。我可以去看棒球比賽，也能延續自己的熱情。」拉文說。今年5月拉文曾獲邀去道奇主場開球。

拉文提到自己小時候曾以為會成為一名棒球員。「我以為我會是天使隊的中外野手，而不是現在楚奧特（Mike Trout）的位置。沒有啦，我和楚奧特很熟。」拉文笑著說。「當然，我現在還是會去打擊籠揮棒，也會做打擊練習，試著延續當初那個夢想。」

即將迎接個人NBA生涯第13個賽季，對許多球員來說，能在聯盟站穩超過10年已相當不易，但拉文認為，這一路並非偶然，而是長期努力與正確心態累積而來。「我為此付出了努力，所以我最好能做到。我覺得我還能做更多事情。」

「我知道一般NBA球員的生涯平均壽命大概是4年，而我很幸運已經簽到第3張合約，並準備邁向第4張合約，也能經歷不同階段、成功、起伏，但這些都是旅程的一部分。」拉文說

拉文上季曾受到手部傷勢影響，被問到新賽季外界能期待什麼樣的他時，他表示，自己每年休賽季都會檢視還能在哪些地方變得更好，也會思考該如何幫助球隊，以及自己會被安排在什麼角色或位置上。

「我有一點手部傷勢，但每一年進入休賽季，我都會看看自己能在哪裡做得更好，看看自己可以怎麼幫助球隊，以及我會適合什麼角色或區域。很明顯，球隊會把你放在最適合你的角色裡。我非常興奮。上季受傷很可惜，即使那個賽季我們開局其實很好，我自己也開局不錯。但以我對自己的標準來說，我要求非常高，所以我很期待今年。」拉文表示。