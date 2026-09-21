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NBA／心碎告別女兒 唐西奇返回洛杉磯備戰新賽季

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇告別兩位愛女返回洛杉磯。圖截自唐西奇IG
唐西奇告別兩位愛女返回洛杉磯。圖截自唐西奇IG

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NBA新賽季倒數計時，湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）也將從家鄉斯洛維尼亞回到洛杉磯，今天他還在社群發了一系列兩位女兒的照片，和女兒心碎告別。

湖人將在美國時間28日舉行媒體日，唐西奇預計媒體日前必須回到洛杉磯，他今天在社群和兩位女兒加布里埃拉（Gabriela）和奧莉維亞（Olivia）告別，他寫道：「無論爸爸身在世界的哪一處，我的心中永遠都有妳們。無論我到哪，妳們都與我同在。愛妳們。」

唐西奇（Luka Doncic）和前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）已經分手，兩個女兒平常都在斯洛維尼亞，唐西奇今年休季期間幾乎都在斯洛維尼亞陪伴女兒，上個月還曾在斯洛維尼亞舉辦小型訓練營，招待隊友們到家鄉4天，訓練兼旅遊凝聚團隊。

上季唐西奇場均33.5分是聯盟第三，另有8.3助攻，在MVP票選上名列第4，助湖人打出53勝29敗成績，其中三月更有場均37.5分、8籃板、7.4助攻表現，助隊打出單月15勝2敗成績，但4月初卻傷到腿，季後賽坐滿板凳。

唐西奇曾提到，醫生告訴他傷勢要休息8周，因此在9月29日訓練營開啟時預期可以完全健康參與。

NBA 洛杉磯 唐西奇

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