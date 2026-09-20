NBA／妙評雷納德爭議後重返暴龍 范弗利特：至少他們沒有變更差

前多倫多暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）近日談到昔日隊友雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多時，用相當直接又帶點幽默的方式回應，認為暴龍新賽季的戰力不但沒有變差，還將成為東區難纏對手。

范弗利特日前出席暴龍為羅瑞（Kyle Lowry）舉辦的特別退休活動時，被媒體問到雷納德今年休賽季回到暴龍的看法。他笑著表示：「我是說，聽著，他們沒有變差，沒有變差。」

范弗利特接著說：「我替這座城市感到興奮，也替這個組織感到興奮。很高興看到雷納德回來。是的，他們會是一支非常好的球隊，尤其是在東區，他們會是很難纏的對手。」

快艇將雷納德送回暴龍，換回英格倫（Brandon Ingram）、迪克（Gradey Dick）以及多個未來選秀資產。這筆交易早在6月就已宣布，但由於NBA同時調查快艇涉及薪資上限規避醜聞，以及雷納德相關爭議，整個交易程序歷經數月才正式完成。

對雷納德與暴龍而言，這次回歸也像是一段故事繞了一圈後重新接上。雷納德曾在2018-19年賽季效力暴龍，並且打出傳奇般的單季表現，率隊拿下隊史首座總冠軍。他雖然只在多倫多待了1季，但那段冠軍旅程已成為暴龍隊史最重要篇章之一。

如今雷納德回到多倫多，將與巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）等新一代核心合作，協助暴龍推動全新的爭冠計畫。外界也期待他的經驗、關鍵時刻能力與防守影響力，能幫助這支正在重建爭冠架構的球隊再往前邁進。

范弗利特這次對雷納德回歸的反應格外有趣，尤其是對照他過去曾透露雷納德2018年被交易到暴龍時的第一反應。根據范弗利特說法，雷納德當年從聖安東尼奧馬刺被交易到多倫多後，一開始其實相當困惑，也曾想離開暴龍。

不過後來的發展已成為歷史。儘管雷納德當時明顯沒有長期留在多倫多的計畫，但他仍在最關鍵時刻完成任務，帶領暴龍一路奪冠，隨後便離開球隊。