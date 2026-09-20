NBA／灰狼狂打94通電話搶庫明加 少主愛德華親自招募成關鍵

灰狼今年休賽季簽下年輕潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），進一步強化陣容深度，背後其實經歷一段相當漫長的招募過程。

灰狼總管洛伊德（Matt Lloyd）近日接受《明尼蘇達星壇報》專訪時透露，球隊為了完成這筆簽約，從7月中開始與庫明加陣營密集聯繫，整個過程中光是電話就打了多達94通。

洛伊德表示，灰狼能夠簽下庫明加，是大量溝通與時間投入累積出來的成果。他說：「當我們有機會簽下庫明加時，這其實是許多、許多通電話，以及大量時間投入後的結果。」

洛伊德也分享一段有趣插曲，透露他的妻子曾好奇詢問，庫明加經紀人到底打了多少次電話給他。他說：「我妻子有一次問我，『他到底打給你幾次？』她指的是庫明加的經紀人。她問，『從7月中開始，你們到底講了幾次電話？』所以我說，好，我來看一下，後來我們翻了我的手機，從7月15日到我們簽下庫明加那天，一共有94通電話。」

上季庫明加先後效力勇士與老鷹，合計出賽36場，平均繳出12.2分、5.6籃板、2.3助攻，投籃命中率46.3%，三分命中率33.3%；老鷹決定放棄執行庫明加在2026-27年賽季的球隊選項，讓他進入完全自由球員。

雖然庫明加的數據表現並非頂級，但灰狼看中他的運動能力、側翼尺寸與仍可開發的潛力，願意在休賽季積極爭取，最終雙方簽下2年1300萬美元合約。

洛伊德透露，灰狼能在競爭中勝出，球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）扮演非常關鍵的角色。這位當家少主親自加入招募行列，向庫明加推銷明尼蘇達的環境與球隊未來，也讓庫明加最終選擇灰狼，而不是據傳開出更高報價的洛杉磯湖人。

「愛德華在招募他來這裡的過程中真的非常關鍵。我們和庫明加本人、他的代表團隊有過多次對話，從總教練芬奇（Chris Finch）、籃球事務總裁康納利（Tim Connelly），到我們工作人員中的吉伊（Alonzo Gee），所有事情最後都串在一起。」洛伊德說。