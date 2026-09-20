NBA／無意複製詹姆斯投身自由市場 柯瑞堅定表態終老勇士

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）表態，相較於要像詹姆斯（LeBron James）一樣在明年春天投身自由球員市場，他更希望與勇士完成續約，繼續留在自己整個生涯效力至今的球隊。

柯瑞日前受訪時，被問到詹姆斯今年休賽季評估多份自由球員報價，最終選擇與費城76人簽約，這樣的過程是否吸引他。柯瑞明確回答「完全沒有」。

柯瑞表示：「我一直都說，我想成為金州勇士的終身球員。我們在那裡建立的一切，還有今年我能再一次和格林（Draymond Green）、柯爾（Steve Kerr）一起奮戰，這些都很重要。」

柯瑞接著說：「所有合約相關的事情，在NBA每一年都很瘋狂，事情變化非常快。但我知道，我對於留在金州、繼續保持競爭力的興趣和目標都還在，合約的事情自然會處理好。」

下個賽季將是柯瑞現有合約的最後一年，若未提前續約，他會在明年夏天成為完全自由球員。按照規定，柯瑞自8月29日起，就具備與球隊簽下2年1.367億美元的頂薪延長合約資格。

事實上，柯瑞早在具備續約資格前，就已多次表達願意續留勇士的態度。今年4月勇士在附加賽遭淘汰後，柯瑞賽後受訪時就曾表示，他認為自己還能在NBA打好幾個賽季，也「肯定」有興趣與勇士簽下延長合約。

本月稍早，柯瑞在《Dubs Talk Podcast》節目中被問到續約談判進度時，也再次表態：「毫無疑問，我想在這裡打完整個職業生涯，而且我非常確定這件事會發生。合約和談判的事情，會在對的時間發生。」

柯瑞也補充，他不認為合約談判會干擾勇士備戰新賽季。對勇士而言，今年休賽季陣容沒有重大變動，除了在選秀會選進前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）之外，球隊大致維持原有架構。

柯瑞眼下還有1個多月時間可以和勇士達成續約協議。從他最新談話來看，柯瑞顯然不想仿效詹姆斯那樣投入自由市場，而是更傾向延續與勇士之間長達多年的連結，繼續為重返季後賽競爭行列努力。